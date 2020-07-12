شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقولك عندك نقص في المغنسيوم وأكلات مهمة عشان تعوضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المغنيسيوم هو واحد من أكثر المعادن الأساسية المتوفرة بشكل كبير فى جسم الإنسان ويتم تخزينه في المقام الأول في عظام الجسم، وكمية صغيرة جدًا من المغنيسيوم تدور في مجرى الدم، ويلعب المغنيسيوم دورًا كبيرًا فى الجسم وله فوائد متعددة، وحسب ما ذكره موقع healthline فهو يعمل على تخليق البروتين، إنتاج وتخزين الطاقة الخلوية، استقرار الخلايا، توليف الحمض النووي، نقل إشارة الأعصاب، استقلاب العظام، وظائف القلب، توصيل الإشارات بين العضلات والأعصاب، استقلاب الجلوكوز والأنسولين.

وهناك بعض العلامات التى تظهر على الجسم وتدل على نقص المغنسيوم وهى:

علامات نقص المغنسيوم فى الجسم

1:الشعور بالغثيان والقيء المستمر.

2:ضعف شديد فى الجسم وعدم القدرة على النشاط والحركة.

3:ضعف الشهية وإنقاص الوزن.

4: تنميل فى الجسم.

5:تشنجات فى العضلات.

6:تغييرات الشخصية.

7:اضطرابات فى القلب.

وهنا لا بد من إجراء الفحوصات لوصف العلاج المناسب للحالة وتناول المكملات الغذائية التى تحتوى على مغنسيوم مع تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم وهىك

1:سبانخ

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2:لوز

3:الكاجو

4:الفول السوداني

5:الحبوب الكاملة

6:حليب الصويا

7:فاصوليه سوداء

8:خبز أسمر

9:أفوكادو

10:الموز

11:سمك السالمون.

12:البطاطا.

فتحتوى هذه الأطعمة على نسبة عالية من المغنسيوم كما أنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والجسم وتحد من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى.