5 أسرار غذائية للحصول على معدة مسطحة

يعد الحصول على معدة مسطحة خالية من الدهون حلما تسعى إليه الكثير من الفتيات والسيدات، وقد يحتاج إلى بعض الوقت، إلا أنه ليس مستحيلا أو صعبا، فكل ما يلزم هو اتباع مجموعة من النصائح البسيطة على طاولة الطعام.

الدكتورة ديبورا تونيوتزي، إخصائية التغذية والأستاذة في جامعة سان رافاييلى بالعاصمة الإيطالية روما، وضعت قائمة لكل الراغبات في تقليل وزنهن والتخلص من انتفاخ المعدة من أجل الحصول على بطن مسطح، باتباع 5 نصائح مهمة أوردها موقع "فان بيدج" الإيطالي، ونستعرضها فيما يلي..



1- الابتعاد عن السكريات

تتسبب السكريات في زيادة الدهون التي تستقر على حزام البطن أو في منطقة الفخذ والأرداف، لذلك، فإن الخطوة الأولى لتقليل دهون هذه المناطق هي اختيار الأطعمة ذات الكميات القليلة من السكر.

ويجب تجنب المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المعلبة التي غالبا ما تحتوي على السكريات المضافة أو المُحليات التي يمكن أن تسهل وتزيد من انتفاخ البطن وتمددها، وبدلا من ذلك ينصح بشرب العصائر الطازجة المعدة في المنزل.

وفي واقع الأمر، حتى الفاكهة، بسبب كمية السكر التي تحتوي عليها، يمكن أن تؤثر سلبا على أجسامنا، لذا ينصح بمحاولة عدم تجاوز تناولها بكمية تزيد على 200-250 جراما يوميا.



2- تناول منتجات الحبوب الكاملة

للحفاظ على مؤشر نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، يفضل تناول منتجات الحبوب الكاملة بدلا من المكررة، من المكرونة والخبز والحبوب الكاملة التي تحتوي على العديد من الألياف، حيث تعزز عملية التمثيل الغذائي.

وبشكل عام، من الأفضل عدم المبالغة في استهلاك المنتجات المخمرة، لأن هذا النوع يتسبب في انتفاخ البطن، بالإضافة إلى تراكم الدهون بها.

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ومن الخدع البسيطة التي يمكن اتباعها عند تناول الخبز، تحميصه، وهي الخطوة التي تقلل من نسبة السكر في الدم وتخفض مستوى الخميرة به.

ولكل المحبين للمكرونة وليس لديهم القدرة على التوقف عن تناولها، يمكنهم اختيار الاسباجيتي غير المطهية بشكل مبالغ، نظرا لأن بها نسبة سكر أو كربوهيدات أقل من أنواع المكرونات القصيرة.



3- عدم المبالغة في تناول الخضراوات

على الرغم من أن الخضراوات مفيدة للغاية وتعد من الخيارات الصحية المثالية للجسم، فإنه يجب الانتباه إلى الكمية التي نتناولها منها يوميا، بتعديل حصتها، نظرا لأن المبالغة في الكميات المستهلكة منها يمكن أن تتسبب في تمدد وانتفاخ المعدة، لذا يُفضل استهلاكها في كمية أصغر وموزعة على مدار اليوم.



4- البروتينات والمياه

ينصح بزيادة تناول البروتينات، لأنها تساعد على الحفاظ على وزننا تحت السيطرة، بالإضافة إلى محاولة تناول المزيد من الأسماك وتفضيل اللحوم البيضاء.

كل ذلك بالإضافة إلى عدم نسيان شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه يوميا، ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يمكن إعداد المياه المنكهة، مع الفاكهة أو الخضراوات، المثالية لتجديد الأملاح المعدنية في الجسم.



5- زيادة عدد الوجبات

ينصح بزيادة عدد وجبات اليوم من 3 إلى 5، مقسمة إلى وجبات أصغر (إفطار ووجبة خفيفة وغداء ووجبة خفيفة وعشاء)، وتناولها على مدار اليوم بفاصل من 2-3 ساعات بين كل وجبة وأخرى.

وتساهم هذه العادة اليومية في شغل حيز أصغر من المعدة، مما يتسبب بتمدد وانتفاخ أقل لها، بالإضافة إلى الإبقاء على مستوى التمثيل الغذائي مرتفعا والشعور الدائم بالشبع.





