شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد أطعمة محددة تقاوم نزلات البرد؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، أنه لا توجد أطعمة محددة تقاوم نزلات البرد. وأضاف الذيابي في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أنه لا توجد أطعمة معينة تقاوم الزكام، مثبتة علمياً، وغالباً ما يحدث الزكام نتيجة التهاب فيروسي، مدته 3-4 أيام ويتم الشفاء منه تلقائياً.

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