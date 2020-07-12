حساسية الفواكه.. الأسباب والأعراض والعلاج

قال المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا، إن الطفح الجلدي بعد تناول الفواكه يشير إلى الإصابة بحساسية تجاه سكر الفاكهة المعروف أيضا باسم (الفركتوز)، وذلك بسبب نقص الأنزيم المسؤول عن تفكيكه.



وتتمثل الأعراض الأخرى لحساسية الفركتوز في الحكة وتورم الوجه وزيادة إفرازات دموع العين ومشاكل التنفس، إلى جانب بعض الأعراض العامة مثل الانتفاخ والإمساك أو الإسهال وآلام البطن والغثيان والقيء.

وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ويتمثل العلاج في تعديل النظام الغذائي، أي الابتعاد عن بعض أصناف الفواكه مثل المانجو والعنب والكريز والتفاح والكمثرى والأناناس والكيوي والفواكه المجففة وعصائر الفاكهة، وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر الخضوع للعلاج الدوائي بشكل إضافي.

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ماهو الفوكتوز؟

الفركتوز هو سكر موجود بصورة طبيعية في الفاكهة، عصائر الفاكهة، بعض الخضراوات والعسل، والفركتوز هو مكوِّن أساسي في سكر المائدة (السكروز)، ويُستخدَم شراب الذرة مرتفع الفركتوز لتحلية العديد من الأطعمة والمشروبات المعالجة.

عندما لا يقوم الجهاز الهضمي بامتصاص الفركتوز بصورة مناسبة، فإن ذلك يسبب ألمًا بالأمعاء إضافة إلى الإسهال والغازات.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز تقليل الأطعمة مرتفعة الفركتوز، مثل العصائر، والتفاح، والعنب، والبطيخ، والهليون، والبازلاء والكوسة.



