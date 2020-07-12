الروماتيزم قد يؤذي قلبك أيضا

وكالات - الخليج 365الأحد 2020/7/12 09:54 ص بتوقيت أبوظبي
يصيب الروماتيزم العديد من الأشخاص، وهو عبارة عن التهاب يصيب مفاصل الجسم، ويصنف بأنه أحد أمراض المناعة الذاتية أيضا.
ويعد التهاب المفاصل الروماتويدي أحد أكثر الأمراض انتشارًا المرتبطة بالروماتيزم، وهو عبارة عن خلل في المفاصل حيث يبدأ المريض في الشعور بآلام في مفاصله بسبب نقص السوائل في المفاصل.
وحذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن التهابات الروماتيزم قد تؤذي القلب والأوعية الدموية أيضا وليس المفاصل فقط، حيث إنها قد تؤدي إلى حدوث التهابات بجدران الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، ما يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.
لذا يتعين على الأشخاص المصابين بالتهابات روماتيزمية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي إجراء فحوصات منتظمة للقلب.
كما ينبغي استشارة طبيب القلب على وجه السرعة في حال الشعور بآلام في الصدر أو ضيق في التنفس عند بذل مجهود.
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