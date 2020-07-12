شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع برنامج «Boost with Facebook» بالشراكة مع «رايز أب» لدعم الشركات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت «فيسبوك»، وبالشراكة مع «رايز أب»، توسيع برنامج Boost with Facebook فى مصر، ويتضمن ذلك تقديم المزيد من الدعم للشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم، فى ظل التبعات الاقتصادية الصعبة التى تسببت فيها جائحة كوفيد- 19.

وقد صممت «فيسبوك» برنامج Boost with Facebook لمساعدة أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة على تنمية أعمالهم، وذلك من خلال تطوير قدراتهم ومهاراتهم الرقمية، ويقدم البرنامج جلسات تدريبية افتراضية عبر الإنترنت للشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم لمساعدتها على تطوير مهاراتها فى مجال التسويق الإلكترونى، بحسب طبيعة أعمالها. ويركز المنهاج التعليمى للجلسات التدريبية على نماذج تعليمية قوية تدعم جهود تلك الشركات خلال مواجهتها التحديات التى تسببت فيها الجائحة. وقد نجح البرنامج، منذ إطلاقه فى نوفمبر 2019، فى تدريب 400 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقال عبدالحميد شرارة، رئيس شركة رايز أب: «عام 2020 مَثَّل تحديات كبيرة بالنسبة للأعمال التجارية حول العالم، ونحن نتفهم تلك المصاعب، التى ربما تواجهها الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم، وإذا ما كنا فعلًا نريد إحداث تغير مؤثر، فعلينا التحلى بما يكفى من المرونة للتكيف مع تلك الأوضاع غير المستقرة. وبالتالى، قمنا بتطوير البرنامج حتى يتوافق مع تلك المتغيرات، وتضمين نماذج تدريبية مُخصَّصة لمواجهة تلك التحديات، تضمن لأصحاب الأعمال التجارية القدرة على البقاء على تواصل مع عملائهم خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى إعادة تصميم وطريقة إيصال البرنامج إلى المستفيدين منه حتى يتمكنوا من حضور جلساته الافتراضية على الإنترنت».

وفى هذا السياق، قال رامز شحادة، المدير التنفيذى لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «الشركات الناشئة والصغيرة ومتوسطة الحجم تواجه، اليوم، تحديات غير مسبوقة وغير متوقَّعة خلال فترة جائحة كوفيد- 19، ونؤكد التزامنا على توفير المزيد من الدعم لها كلما أمكن. وسنقوم بدورنا المهم لتوفير المهارات الرقمية الضرورية لتلك الأعمال التجارية حتى تتمكن من تحقيق التعافى، وتضمن حضورها المؤثر على الإنترنت».

وانطلق البرنامج يوم 7 يوليو الجارى، ويستهدف عبر جلساته التدريبية الافتراضية التواصل وتدريب أكثر من 2000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم طوال عام 2020، بالإضافة إلى إطلاق خدمة جديدة تصل إلى 300 شركة صغيرة ومتوسطة أخرى لدعمها فيما يخص استفساراتها فى مجال التسويق الرقمى، حيث سيتم توفير جلسات إرشادية وتدريبية منفردة لكل شركة، لأول مرة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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