شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات» يشارك فى قمة قادة الاتصالات Leaders’ Summit 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى قمة قادة الاتصالات 2020 (Leaders’ Summit SAMENA)، والذى انعقد هذا العام بشكل إلكترونى لمناقشة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات ودور قطاع الاتصالات فى مجابهة هذه الآثار.

وأكد المهندس حسام الجمل فى كلمته أن العالم يواجه ظرفاً إنسانياً وصحياً فريداً من نوعه، دفع إلى وجود ثوابت وطبيعة جديدة فى مختلف نواحى الحياة ومنها على وجه الخصوص طبيعة جديدة للأسرة تحتاج فيها للاعتماد على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل أساسى وكبير فى مختلف نواحى الحياة من العمل والدراسة والتسوق، لافتًا إلى الإجراءات والمبادرات التى اتخذتها الحكومة المصرية، لضمان استمرار تقديم الخدمات للأسرة على تنوعها: خدمات تعليمية، خدمات صحية، خدمات اقتصادية واجتماعية.. إلخ، من زيادة سعة باقات الإنترنت المنزلى لتلبية الحاجات المتزايدة والمتزامنة للأسرة، إتاحة الوصول المجانى لمواقع الخدمات التعليمية، إلغاء الرسوم للمعاملات المالية الإلكترونية، بالإضافة إلى تخصيص خدمات اتصالات مجانية لطواقم الأطباء والعاملين فى مجال الرعاية الصحية.

وأكد رئيس الجهاز على أن الجائحة الصحية- على ما لها من أضرار جسيمة- كان لها دور فى تأكيد أهمية مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى فى توفير حلول غير تقليدية للتعامل مع هذه الجائحة، وأن أهم الدروس المستفادة هو ضرورة تحقيق التكاتف والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتوفير أفضل الحلول والممارسات للتعامل مع مثل هذه الأزمات.