شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول تحدٍّ تقنى إقليمى فى مجال التكنولوجيا البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أول تحدٍّ تقنى إقليمى كبير فى مجال الروبوتات والتكنولوجيات البحرية من خلال مركز تقنيات الروبوتات البحرية والشركة الدولية للإبداع ريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز العلوم والتكنولوجيات المتطورة للبحار بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الشركات والهيئات المصرية والإماراتية.

وانطلق التحدى الأول لهذا العام من خلال مسابقاته الأربع، التى من خلالها سوف يتم البحث والتعرف على الآثار الغارقة فى مدينة جاليريوس الغارقة «الإسكندرية».

وقال الدكتور أحمد الشناوى، رئيس مركز تقنيات الروبوتات البحرية ونائب مدير مركز المعلوماتية الإقليمى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن المركز يساهم بدور كبير فى الإعداد والتنظيم لهذا التحدى على المستويين الإقليمى والمحلى، كما يوفر كافة خدمات التدريب والتعليم والاستشارات العلمية والتكنولوجية للطلاب والباحثين والمبتكرين من جميع الجنسيات، بالإضافة إلى دورة فى تعزيز المعارف والعلوم والتقنيات الحديثة المرتبطة بالروبوتات البحرية بكل تكنولوجيات الاستشعار والاستكشاف والاتصالات البحرية.

وتهدف تحديات الروبوتات البحرية لتنمية مهارات وخبرات الشباب المصرى والعربى فى مجال الروبوتات والتكنولوجيات البحرية وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، وتمكينهم من اكتساب المعارف والخبرات العلمية والعملية والتكنولوجية التى تمكنهم مستقبلا من المساهمة فى تطوير هذا المجال وهذه الصناعة فى المنطقة العربية، بالإضافة إلى تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة ذات خبرة وكفاءة عالمية تستطيع بها المنافسة مع مثيلاتها على مستوى العالم.

وتنطلق مجموعة من الحلقات التعليمية وورش العمل على شبكة الإنترنت، بداية من اليوم حتى نهاية شهر سبتمبر، للتعريف بالمسابقات المختلفة وشروطها ومراحل تنفيذها لتحديات وتدريب الشباب ورفع مهاراته وخبراته فى مجال الروبوتات والتكنولوجيا البحرية، ومن المقرر أن تتم إقامة حفل ختام نهائى فى شهر أكتوبر لمدة ثلاثة أيام، والذى سوف تتنافس فيه الفرق فى كل مسابقة على المراكز الأولى، التى ستحصل على جوائز مالية ودعم مشاريعهم المبتكرة.

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