شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «KMG» و«مايكروماكس» الهندية لإطلاق هواتف «فيتشر فون» فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت شركة «كى إم جى» المصرية، المتخصصة فى مجال توزيع الهواتف المحمولة، اتفاقية توزيع استراتيجية مع شركة «مايكروماكس»، المتخصصة فى إنتاج الهواتف المحمولة بالسوق الهندية، لتوزيع الهواتف المحمولة «الفيتشر فون» داخل السوق المصرية.

وقال كريم غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة «كى إم جي»، خلال مؤتمر صحفى تم عقده بخاصية الفيديو كونفرانس، إن السوق المصرية ستكون أول سوق فى القارة الإفريقية تُطرح فيها هذه الهواتف، التى تلبى حاجة فئة معينة من مستخدمى الهواتف المحمولة الباحثين عن التميز والكفاءة والجودة العالية، وذلك عن طريق نتائج الدراسة الشاملة التى أجرتها شركة «كى إم جى»، والتى أكدت أن حجم سوق الهواتف المحمولة فى مصر يقترب من 20 مليون هاتف سنويًا، حيث تشكل هواتف «الفيتشر فون» منها ما يتراوح بين 35- 40%، بجانب وجود نحو 90 مليون مستخدم لخدمة الاتصالات المحمولة وامتلاك فرص كبيرة للنمو المستقبلى.

وأضاف أنه سيتم طرح أحدث إصدارات الشركة من الهواتف المحمولة «الفيتشر فون»، التى تضم العديد من المزايا والخصائص، والتى تلبى احتياجات العديد من المستخدمين، بداية من بطارية قوية، وتوافر عنصر الأمن لبيانات المستخدمين، وقوة الجهاز للاستخدام المكثف، علاوة على استخدامه جهازًا ثانيًا للكثيرين من مستخدمى الهواتف المحمولة.

فى السياق نفسه، أشار وائل عبدالعظيم، مدير عام القطاع التجارى بشركة «كى إم جي»، إلى أن الشركة مستمرة فى استراتيجيتها لضخ استثمارات مالية جديدة لتعزيز علاقاتها مع عملائها، من خلال التركيز على تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، ونعطى الأولوية للاهتمام بهذا الجانب لتنمية السوق وتطويرها، حتى فى وسائل الدعاية واختيار الأنسب وفقًا لرؤية الشركة وأهدافها، حيث قمنا بفتح عدة مراكز للخدمات المتكاملة، التى تقوم بعرض تشكيلة متنوعة من الهواتف المحمولة، التى تقوم الشركة بتوزيعها فى مصر، والرد على استفسارات العملاء، وكذلك تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار وإكسسوارات الهواتف «الفيتشر فون»، كما يتوافر الجهاز الآن على منصات التجارة الإلكترونية.

وفيما يتعلق برؤية الشركة لتأهيل الكوادر البشرية محليًا لتقديم خدمات الدعم الفنى للهواتف الجديدة، أوضح «كريم» أن هناك عدة مستويات لاهتمامنا بالتدريب، يتمثل أولها فى تدريب وتأهيل مهندسينا لتقديم الدعم الفنى على أعلى مستوى من الكفاءة، وذلك من خلال أسلوبين للتدريب، الأول التدريب على أيدى خبراء من شركائنا العالميين، والثانى تدريب «أون لاين» أو إرسال متدربين إلى الشركة الأم، كما تستهدف أكاديمية «KMG» للتدريب رفع كفاءة جميع فئات العاملين فى تسويق الهواتف المحمولة بالسوق المصرية، التى تتميز بالقدرة على استيعاب الهواتف الجديدة، وخلق فرص عمل جديدة.

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