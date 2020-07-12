شكرا لقرائتكم خبر عن «سويفل» تؤكد سلامة بيانات عملائها المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شركة «سويفل» للنقل الجماعى التشاركى أن بيانات الدفع والبطاقات البنكية الخاصة بعملاء الشركة مؤمنة تماما بأنظمة حماية قوية يصعب الوصول لها. وشددت الشركة على أن البيانات التى تم اختراقها مؤخرا تقتصر على الأسماء وأرقام التليفونات والبريد الإلكترونى، موضحة أنه فور اكتشاف الاختراق تعامل فريق تكنولوجيا المعلومات معه فورا، وتم تأمين الثغرة التى تم اختراقها وزيادة تأمين الموقع بالكامل.

وأن الشركة تتبنى نظام تخزين بيانات يفصل بيانات الدفع عن بيانات المستخدمين الأخرى كليًّا، مشيرة إلى أنها استعانت بشركة تأمين إلكترونى يابانية كبيرة، للتأكد من نظم الحماية التى تستخدمها، وتمت مراجعة كل البيانات والمعلومات للتأكد من أنه لا توجد أى ثغرات.