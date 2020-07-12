شكرا لقرائتكم خبر عن OPPO تطلق «OPPO A92» لمساعدة المدونين فى إنتاج محتوى الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة OPPO الهاتف الجديد OPPO A92 من سلسلة A Series فى مصر، ويتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 8 جيجابايت + ذاكرة ١٢٨ جيجابايت وبطارية سعة ٥٠٠٠ مللى أمبير، مع شحن سريع ١٨ واط، والذى يتيح للهاتف سهولة البقاء فى وضع التشغيل طوال اليوم، كذلك فإنه يدعم الشحن العكسى ليتيح لك إمكانية شحن هاتف آخر.

تُضاف إلى ذلك شاشة ٦.٥ بوصة بتكنولوجيا Neo-Display ودقة ١٠٨٠ بيكسل، بتكنولوجيا Neo-Display وكاميرا رباعية تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بدقة ٤٨ ميجابيكسل. مع كاميرا أمامية مدمجة، يأتى الهاتف بنسبة فائقة للشاشة إلى جسم الهاتف ٩٠.٥٪، وحواف بسمك ١.٧٣ مم فقط على اليمين واليسار. وبمعالج Qualcomm 665، فإن هاتف OPPO A92 مُعزَّز بخصائص مُحدَّثة لتقليل استهلاك الطاقة.

وفى ذات الوقت، تقوم تكنولوجيا Hyper Boost بتحسين أداء الهاتف على مستوى نظام التشغيل، وسوف يختبر المستخدمون تجربة ألعاب سلسة، مع معدل عرض ذكى للقطات.

مع صعود منصات الفيديوهات القصيرة وانتشار نمط الحياة المعتمد على الـ vlogging، يُمكِّن OPPO A92 من استخدام الهاتف كأداة تصوير فيديو متنقلة تقدم فيديوهات عالية الجودة وإمكانيات تحرير (مونتاج) أكثر سهولة. يوفر التصوير بدقة 4K فيديوهات عالية، حيث تمت إضافة خاصية تصوير الفيديو بالعدسة الواسعة لتتيح المزيد من مجال الرؤية. مع تطبيق المونتاج الذكى Soloop، ومع فلاتر الفيديو المتنوعة، يمكن للمستخدمين عمل مقاطع فيديو خاصة بهم تشبه الأفلام السينمائية. وسيتوافر هاتف OPPO A92 بثلاثة ألوان، هى الأرجوانى، والأبيض الساطع، والأسود بسعر ٤٩٩٠ جنيهًا.