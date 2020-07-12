شكرا لقرائتكم خبر عن TCL هاتف جديد فى السوق المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تبدأ شركة TCL العالمية نشاطها داخل السوق المحلية لتقتحم سوق الهواتف المحمولة فى مصر، وتنتشر العلامة التجارية TCL فى أكثر من ١٦٠ دوله حول العالم منها دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا ودول آسيا وإفريقيا، حيث تصدر شركة TCL العالمية أكثر من ١٠ ملايين جهاز للعالم شهريا، بينما تخصصت علامه TCL الخاصة بالهواتف الذكية فى إنتاج الهواتف المصاحبة للإمكانيات الكبرى والموجهة لفئة المستخدمين المهتمين بالمشاهدة والملتيمديا والتصوير. وتقوم العلامة التجاريه TCL العالمية بتصنيع هواتف ذكية وتابلت وأجهزة قابلة للارتداء ويمكنهم جميعا الاتصال بالأجهزة المنزلية الذكية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 81,158

تعافي 23,876

وفيات 3,769

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