شكرا لقرائتكم خبر عن «سونى» تطلق كاميرا «ZV-1» للمدونين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت «سونى» كاميرات ZV-1، الرقمية المدمجة، ذات الوزن الخفيف، والمُصمَّمة خصيصًا للمدونين وصناع المحتوى، فهى مُصمَّمة لإنتاج فيديوهات، مع صوت واضح وعالى الجودة، وتتوفر بها خيارات متنوعة لضبط الصوت،

وبفضل احتواء الكاميرا على ميكروفون Directional 3، أحدث ميكرفون مدمج من «سونى»، يمكن التقاط الصوت من الاتجاه الأمامى بكل سهولة، كما تتوافق الكاميرا مع مجموعة واسعة من الميكروفونات الخارجية باستخدام الـ«جاك»، وتحتوى هذه الكاميرات على نظام التركيز التلقائى لسهولة الانتقال، وتغيير التركيز بين وجه المادة المراد تصويرها والمادة القريبة من الكاميرا.