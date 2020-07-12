شكرا لقرائتكم خبر عن 10 علامات بتقولك أنت مدمن كحول ولازم تبطله عشان صحتك وعلاقتك بالآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فترة العزل المنزلى استغل البعض الوقت فى عمل أشياء مفيدة لحايتهم وصحتهم والبعض الآخر تدهورت صحته نتيجة الجلوس المستمر واتباع عادات خاطئة، وأبرزها إدمان الكحول.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية قال المدرب سيمون تشابل، من المملكة المتحدة، وهو مؤلف دليل Sober Survival Guide ، إن هناك العديد من العلامات الحكيمة التي تدل على أنك قد تواجه مشكلة في الشرب مضيفًا أنه إذا أدركت هذه المشاكل بنفسك، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراء.

وينصح الخبير أنه إذا كانت حياتك الاجتماعية تدور حول الكحول، تركت مسئولياتك تنزلق وتنسى النسيان عند الشرب، فمن المحتمل أنك مدمن وسيؤثر ذلك على حياتك وعلاقتك بالآخرين.

وهناك 10 علامات تدل أن الكحول أثر على حياتك ويجب الامتناع عنه فورًا

1: هل تدور حياتك الاجتماعية بأكملها حول الكحول؟

إذا حدث ذلك، فقد تكون علامة على أنك بحاجة إلى تقليصها، كن صادقًا تمامًا مع نفسك من خلال إضافة مقدار الوقت الذي تقضيه في الشرب كل أسبوع، والتفكير في الشرب والتعافي من آثار الكحول.

اقض بعض الوقت في إعادة اكتشاف الهوايات والأنشطة التي تجلب لك السعادة الحقيقية لإيجاد طريقة صحية لقضاء الوقت.

2:هل تدع مسئولياتك تتراجع؟

إذا استيقظت كل صباح مع صداع الكحول ولم تتمكن من العمل بشكل طبيعي، فقد حان الوقت للتوقف عن الشرب، بمجرد الاعتراف بأنك قد تشرب كثيرًا، فإن الخطوة التالية هي أن تبدأ في تثقيف نفسك والتعرف على فوائد الحياة الخالية من الكحول.

3: هل تبحث عن الاطمئنان؟

عندما تمزح عن عادات الشرب الخاصة بك للآخرين، هل تأمل أن يطمئنوك أنك لا تشرب كثيرًا؟ هذا شكل آخر من أشكال التحيز للتأكيد وعلامة مؤكدة أن الأمور خارجة عن السيطرة.

التحيز في التأكيد هو عندما ننتبه فقط إلى المعلومات التي نود سماعها، قد نتجاهل مقالًا إخباريًا حول مخاطر الكحول ولكننا نشعر بسعادة لنشر مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي تخبرنا أن النبيذ مفيد للقلب، انتبه عندما تجذب نفسك وأنت تفعل ذلك، وتحفر تحت العناوين وتعمل على تحقيق التوازن والرؤية المستنيرة.

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4:هل تتغير شخصيتك بعد تناول مشروب؟

هل تصبح وقح؟ هل تحب نفسك في اليوم التالي؟ إذا كان شربك يجعلك تتصرف بشكل سيئ، تفقد الأصدقاء وتضر بالعلاقات مع الآخرين، فأنت بحاجة إلى التقييم.

الوعي هو المفتاح لإحداث التغيير، بدلًا من الشعور بالانزعاج إذا علّق الآخرون على شخصيتك أو سلوكك.

5: هل تعتمد على الكحول لقضاء وقت ممتع؟

هل تعتقد أنه يجعلك تشعر بالراحة وأكثر اجتماعية؟، الكحول هو علاج قصير المدى ويزيد على المدى الطويل القلق والاكتئاب والأعراض المرتبطة بالضغط.

يجد الكثير من الناس أنهم يظلون عالقين في دورة من الشرب اليومي لأنهم يعتقدون زورًا أن الكحول يساعدهم في الضغط والتوتر، ما لم يكونوا على استعداد لأخذ قسط من الراحة لن يكتشفوا أبدًا حقيقة أن الكحول يشبه إلى حد كبير الوقود على نار مزاجنا وقلقنا المنخفض.

6:الشرب بمفرده أو الشرب في النهار

هل تسكر كثيرًا عندما لا تنوي ذلك. على سبيل المثال، هل تذهب لمشروب سريع بعد العمل الذي ينتهي في جلسة شرب؟

عندما تدور حياتك اليومية حول الكحول فهذه علامة على أنك بحاجة للمساعدة، حاول أن تحتفظ بسجل عن مقدار ما تشربه وما الأوقات التي تشرب فيها من اليوم ، فكر في البيانات التي تجمعها بشعور من الفضول والاستفسار واسأل نفسك عما إذا كان الكحول يضيف شيئًا إيجابيًا إلى حياتك.

7: هل هناك تاريخ من تعاطي الكحول في عائلتك؟

للأسف هذا نمط يمكن أن يتكرر عبر الأجيال، يمكن أن يؤدي تعاطي الكحول أيضًا إلى إخفاء الصدمة غير المعالجة لأنك قد تستخدم الكحول كشكل من أشكال العلاج الذاتي.

التقي بعدد قليل جدًا من الأشخاص الذين أصبحوا مدمنين على الكحول الذين لم يعانوا من نوع من صدمة الطفولة أو الإهمال العاطفي.

هذه تترك فراغًا عاطفيًا عميقًا في حياتنا وغالبًا ما ننتقل إلى السلوكيات الإدمانية كوسيلة لقمع أو تجنب الألم الناتج عن الطفولة، إذا استطعنا التعرف على مصدر الألم، فيمكننا اتخاذ خطوات إيجابية للشفاء.

8: النسيان عند الشرب

هل سبق لك التعتيم عندما تشرب ولا تتمكن من تذكر ما فعلته في اليوم التالي؟ هذه علامة على أن دماغك ثقيلة ولا يمكن التعامل مع ما تفعله لنفسك، حيث يؤثر الكحول على الذاكرة قصيرة المدى وطويلة الأمد ويمكن أن يسبب مشاكل خطيرة بمرور الوقت.

يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى مشاكل خطيرة لأننا غير قادرين على تذكر ما فعلناه عندما كنا نشرب ونترك أنفسنا معرضين لخطر السلوك الخطير. إن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر علامة تحذير على أن شيئًا ما يحتاج إلى التغيير.

9: إخفاء الكحول

يعد إخفاء الكحول حول المنزل علامة تحذير على أن عادة الشرب الخاصة بك خارج نطاق السيطرة إذا لم تكن هناك مشكلة سنكون منفتحين وصادقين بشأن شربنا، عادة ما يرتبط إخفاء الكحول بإحساس بالخجل من مدى سوء المشكلة.

من الأفضل أن تكون منفتحًا وصادقًا مع الأشخاص الأقرب إليك حتى تتمكن من الحصول على الدعم والمساعدة حتى تتمكن من تغيير الطريقة التي تتميز بها الكحول في حياتك.

10: هل يقلق الآخرون عليك؟

إذا كان الأحباء قلقون بشأن الكمية التي تشربها، فعادة ما تكون علامة على أنك تشرب الكثير.