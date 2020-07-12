تعرف على الطرق المختلفة لعلاج التهاب المفاصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل هو مصطلح يستخدم لوصف نحو 200 حالة تؤثر على المفاصل والأنسجة التى تحيط بالمفصل والأنسجة الضامة الأخرى فهى حالة روماتيزمية، ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday الطبى الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل هو هشاشة العظام تشمل الحالات الروماتيزمية الشائعة الأخرى المتعلقة بالتهاب المفاصل النقرس والتهاب العضل الليفي والتهاب المفاصل الروماتويدى.

تميل الحالات الروماتيزمية إلى الشعور بالألم والتصلب والتورم داخل وحول مفصل واحد أو أكثر، يمكن أن تتطور الأعراض تدريجيًا أو مفاجئًا وتشمل بعض الحالات الروماتيزمية الجهاز المناعي والأعضاء الداخلية المختلفة للجسم.

يمكن أن تؤثر بعض أشكال التهاب المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة على العديد من الأعضاء وتسبب أعراضًا واسعة الانتشار.

يُعد التهاب المفاصل أكثر شيوعًا بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، لكنه يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، بما فى ذلك الأطفال.

حقائق سريعة عن التهاب المفاصل

يشير التهاب المفاصل إلى نحو 200 من الأمراض والحالات الروماتيزمية التى تؤثر على المفاصل، بما فى ذلك الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدى.

يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض ويضعف قدرة الشخص على أداء المهام اليومية.

النشاط البدنى له تأثير إيجابى على التهاب المفاصل ويمكن أن يحسن الألم والوظيفة والصحة العقلية.

عوامل تطور التهاب المفاصل تشمل الإصابة، التمثيل الغذائى غير الطبيعى، التركيب الجينى، الالتهابات، واختلال وظائف الجهاز المناعى.

يهدف العلاج إلى التحكم فى الألم وتقليل تلف المفاصل وتحسين جودة الحياة أو الحفاظ عليها. تتضمن الأدوية والعلاج الطبيعي وتعليم ودعم المرضى.

طرق علاج التهاب المفاصل

يهدف علاج التهاب المفاصل إلى التحكم فى الألم وتقليل تلف المفاصل وتحسين وظيفة وجودة الحياة أو الحفاظ عليها، يمكن أن تساعد مجموعة من الأدوية واستراتيجيات نمط الحياة فى تحقيق ذلك وحماية المفاصل من المزيد من الضرر.

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قد يشمل العلاج الأدوية، العلاجات غير الدوائية، العلاج الطبيعي أو المهني، الجبائر أو المعينات المساعدة، تثقيف ودعم المرضى، فقدان الوزن، الجراحة، بما في ذلك استبدال المفاصل.

غالبًا ما يتم علاج الأنواع غير الالتهابية من التهاب المفاصل، مثل هشاشة العظام، بأدوية تخفيف الألم، والنشاط البدنى، وفقدان الوزن إذا كان الشخص يعانى من زيادة الوزن، وتعليم الإدارة الذاتية.

يتم تطبيق هذه العلاجات أيضًا على الأنواع الالتهابية من التهاب المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، جنبًا إلى جنب مع الأدوية المضادة للالتهابات مثل الكورتيكوستيرويدات والعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، والأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض.

تعتمد الأدوية على نوع التهاب المفاصل تشمل الأدوية شائعة الاستخدام ما يلى:

المسكنات: تقلل من الألم لكن ليس لها تأثير على الالتهاب.

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات: تقلل من الألم والالتهاب بما فى ذلك ايبوبروفين، كما تتوفر بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية فى شكل كريمات أو جل أو بقع يمكن تطبيقها على مفاصل معينة.

مضادات التهيج: تحتوي بعض الكريمات والمراهم على المنثول أو الكابسيسين ، المكون الذي يجعل الفلفل الحار حارًا فرك هذه على الجلد على مفصل مؤلم يمكن أن يعدل إشارات الألم من المفصل ويخفف الألم.

الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض : تبطئ أو توقف الجهاز المناعي من مهاجمة المفاصل وتشمل الهيدروكسى كلوروكين أو البلاكنيل.

الستيرويدات القشرية: الكورتيزون يقلل الالتهاب ويثبط جهاز المناعة.

علاجات طبيعية

يمكن لنظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة الرياضة المناسبة وتجنب التدخين وعدم شرب الكحول الزائد أن يساعد الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل في الحفاظ على صحتهم بشكل عام.

لا يوجد نظام غذائي محدد يعالج التهاب المفاصل، لكن بعض أنواع الطعام قد تساعد في تقليل الالتهاب، يمكن أن توفر الأطعمة التالية، الموجودة في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط​​، العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة المفاصل مثل السمك، المكسرات والبذور، فواكه وخضراوات، فاصوليا، زيتون.