فوائد تناول بذور الشيا على صحة الجسم والبشرة والشعر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى بذور الشيا على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة وحمايته من المشاكل الصحية والأمراض المزمنة، وحسب ما ذكره موقع healthline تحتوى بذور الشيا على "الالياف، البروتين، الدهون، الكالسيوم، المغنسيوم، الزنك، فيتامين ب، بوتاسيوم، كربوهيدرات". وهناك فوائد عديدة لتناول بذور الشيا وهى.. فوائد تناول بذور الشيا على صحة السجم

فوائد تناول بذور الشيا على صحة السجم 1: تحتوى بذور الشيا على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض السرطانية المختلفة. 2: تناول بذور الشيا يعمل على ضبط مستوى نسبة السكر فى الدم وحمايته من الارتفاع، كما انها مفيدة لمرضى السكر. 3: تحتوى بذور الشيا على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعمل على خفض السعرات الحرارية وتساعد على إنقاص الوزن. 4: تعمل على تحسين تدفق الدم مما يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين. Advertisements 5: تناول بذور الشيا يعمل على الحد من الالتهابات والحفاظ على صحة الجسم. 6: نظرا لاحتواء بذور الشيا على كالسيوم وفسفور، فهو يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والكسر. 7: تنصح المرأة الحامل دائما بتناول بذور الشيا نظرا لفوائدها المذهلة على صحة الأم والجنين. 8: تحتوى بذور الشيا على كمية كبيرة من الكالسيوم الذى يساعد على تقوية الأسنان وحمايتها من الضعف والتهابات اللثة. فوائد بذور الشيا على صحة البشرة والشعر

فوائد بذور الشيا على صحة البشرة والشعر 1: تحتوى بذور الشيا على بعض الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة. 2: تحد من خطر الاصابة بعلامات الشيخوخة مثل التجاعيد والهالات السوداء والبقع الداكنة فى البشرة. 3: تساعد بذور الشيا على كمية عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة ونمو الشعر وحمايته من التلف والتساقط.

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