سرعة انتشار كورونا.. علماء يكشفون السر

قام فريق من العلماء البريطانيين بتحليل بنية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في محاولة للتوصل إلى فهم أفضل للفيروس وسبب انتشاره في العالم.



وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن العلماء اكتشفوا أن فيروس كورونا الجديد يندمج مع الخلايا بقوة أكبر ألف مرة من الفيروسات الأخرى الشبيهة له.

وأشار التقرير إلى أن فيروس كوفيد-19 انتشر في كل دول العالم تقريبًا، وهناك أكثر من 12 مليون حالة مؤكدة وأكثر من نصف مليون حالة وفاة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وهو ما دفع العلماء إلى محاولة تحديد كيفية انتشار الفيروس بهذه السرعة حتى الآن.

وذكرت دراسة نشرت في دورية البيولوجيا البنيوية والجزيئية الطبيعية أن فريقا من الباحثين من معهد فرانسيس كريك في بريطانيا بقيادة أنتوني ووربل ودونالد بنتون، توصلوا إلى نتيجة مفادها أن طبيعة الفيروس قد تلعب دورا في انتقال العدوى، وأنه مثل باقي الفيروسات التاجية الأخرى، لديه بروتينات تساعده على دخول الخلية البشرية المضيفة.

وقارن الفريق فيروس كورونا بفيروس آخر يعد الأقرب إليه وهو فيروس كورونا الخفافيش ويدعى "آر إيه تي جي 13"، حيث تصل نسبة التشابه بينهما إلى 97%.

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واكتشف الباحثون أن بروتين فيروس كورونا الجديد أكثر استقرارا بكثير من نظيره في فيروس RaTG13، وهذا يجعله قادرا على الارتباط بالخلايا البشرية بإحكام يفوق حوالي 1000 مرة قدرة فيروس الخفافيش.

ويقول الباحثون إن دراستهم لا تكشف أصل الفيروس لكنها تساعد في فهم تطوره.

ولم يتضح بعد مصدر الفيروس، إلا أن تقارير أولية أشارت إلى أنه انتقل من حيوان إلى بشر في سوق المأكولات البحرية في ووهان الصينية، غير أن هذه النظرية باتت أقل احتمالا.

ويعتقد العلماء أن فيروس كورونا الحالي جاء نتيجة اندماج فيروسات أخرى إلى بعضها وتطورها في فيروس واحد.

ويمكن أن يكون حيوانا مضيفا أصيب بأكثر من نوع من فيروس كورونا في وقت واحد، اندمجت كلها بجسمه في فيروس واحد.