شكرا لقرائتكم خبر عن متسيبهوش لوحده فى العربية.. علماء يحذرون: ارتفاع حرارة السيارات يسبب موت الكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر العلماء من أن ترك الكلاب في السيارات المتوقفة يمكن أن يكون أمرًا خطيرًا على مدار السنة، حتى فى فصل الشتاء عندما تكون درجات الحرارة الخارجية منخفضة نسبيًا، حيث قام خبراء رعاية الكلاب في جامعة Nottingham Trent بمراقبة درجات الحرارة الداخلية للسيارات فى المملكة المتحدة، دون وجود الكلاب داخلها، كل يوم لمدة عامين.



كلب

وحسب جريدة الديلى ميل وجد الباحثون أن درجات الحرارة تجاوزت 25 درجة مئوية في كل شهر من شهور السنة، مرتفعة بما يكفي للتسبب في ارتفاع درجة الحرارة في السلالات ذات الوجوه المسطحة، مثل البولدغ والكلاب.

ويقولون إن الحملات السنوية التى تسلط الضوء على خطر وفاة الكلاب في السيارات الساخنة تبدأ عادةً في شهر مايو، لكنها تحتاج إلى البدء في وقت سابق من العام، وبين عامى 2010 و2019 تلقت RSPCA "جمعية لرعاية الحيوان" ما يقرب من 70،000 مكالمة حول الحيوانات والتعرض للحرارة، معظمها يتعلق بالكلاب في السيارات الساخنة.

20 دقيقة فقط في سيارة شديدة الحرارة يمكن أن تسبب ضربة شمس ، والتي تقتل واحدًا من كل سبعة كلاب تم تشخيص حالتها.



كلاب

ولا يجب ترك الكلاب بمفردها في السيارات ، حتى بضع دقائق فقط محاصرة في الحرارة الخانقة يمكن أن تكون قاتلة. وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة آن كارتر، وهي محاضرة أولى في كلية علوم الحيوان والريف والبيئة في جامعة نوتنجهام ترينت: "يُظهر عملنا خطرًا أكبر على ترك الكلاب في مركبات متوقفة عما كان يُعتقد سابقًا، لقد علمنا أن بعض مالكي الكلاب لا يلتفتون بالفعل لرسالة التحذير من خطر ترك كلبهم في السيارة.

ويفترض الناس أن الخطر لا يتجاوز منتصف النهار فقط خلال الصيف، حيث يمكن أن تصل السيارات في الواقع إلى درجات حرارة محتملة الخطورة على مدار السنة، مع وقت متأخر بعد الظهر في الفترة الزمنية الأكثر سخونة.



الكلب

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ونظرًا لأن ضربة الشمس يمكن أن تكون قاتلة في الكلاب، يجب أن تفكر حملات التوعية العامة في إطلاقها في أبريل أو قبل ذلك، وربما تتضمن أيضًا تحذيرات بشأن زيادة المخاطر على الكلاب في السيارات في وقت متأخر بعد الظهر.

واستخدمت الدراسة مسجلات البيانات لتسجيل درجات الحرارة الداخلية بشكل مستمر لأربع مركبات على فترات 15 دقيقة على مدى عامين، ووجد الباحثون أن درجات الحرارة الداخلية للسيارة تجاوزت 35 درجة مئوية بين أبريل وسبتمبر ، وهي ساخنة بما يكفي للتسبب في ارتفاع درجة حرارة جميع سلالات الكلاب. وارتفعت درجات الحرارة إلى هذا المستوى في حوالي ثلث جميع الأيام من مايو إلى يوليو.

ووجد الفريق أيضًا أن أعلى درجات الحرارة الداخلية في المركبات حدثت بين الساعة 4 مساءً و5 مساءً. أعلى درجة حرارة شوهدت في الدراسة كانت 113.9 درجة فهرنهايت (54 درجة مئوية)، والتي تم تسجيلها عند 4.57 مساءً في يونيو 2018.

ولا تتعرق الكلاب مثل البشر وبالتالي تعتمد بشكل كبير على اللهاث لخفض درجة حرارة أجسامهم، ومع ذلك في المركبات المغلقة ، يمكن أن يكون اللهاث أكثر صعوبة للكلاب بسبب الرطوبة ونقص حركة الهواء ، مما يؤدي إلى تقليل التبادل الحراري الكامن.

إلى جانب اللهاث تشمل علامات ضربة الشمس في الكلاب اللثة الحمراء أو الداكنة واللسان، والارتباك وعدم الثبات، والإسهال، والتقيؤ، والإثارة، إذا لم يتم تبريد الكلب ومعالجته من قبل طبيب بيطري بسرعة، فقد تكون ضربة الشمس قاتلة.

وقالت رونا هاناجان، مديرة الطب البيطري في رعاية الحيوان: "للأسف نسمع كل عام أن الكلاب تعاني من الكرب لأنها تترك في السيارات في الأيام الحارة، ولكن ما يظهره هذا البحث الهام هو أننا بحاجة إلى أن نكون متيقظين لهذا الأمر طوال العام.. ولا يزال العديد من الناس يعتقدون أنه لا بأس إذا تركت النوافذ مفتوحة أو كانت متوقفة في الظل، ولكن الحقيقة هي أنها ليست كذلك، وننصح بشدة أن أصحاب الكلاب يجب ألا يتركوا كلبهم في السيارة، حتى لو كان الجو باردًا في الخارج".

وأضاف الباحثون أن الكلاب يمكن أن تموت من درجات الحرارة الساخنة حتى عندما تكون السيارة في وضع الحركة دون تكييف هواء مناسب، وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة "إميلي هول" من جامعة نوتنجهام ترينت: "لا يقتصر الخطر على تركها في سيارة".