شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر فيروس كورونا على الجسم بأكمله؟.. علماء أمريكيون يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أطباء فى مركز جامعة ايرفينج الطبي بجامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك، أمس الجمعة، فى مراجعة لتقارير عن مرضى كوفيد – 19، إن فيروس كورونا لا يضر فقط بالرئتين، لكن يضر أيضا بالكلى والكبد والقلب والدماغ والجهاز العصبي والجلد والجهاز الهضمي، بحسب ما ذكر موقع "CNN" الأمريكي.

ومر الفريق الطبى فى مركز جامعة ايرفينج - أحد المستشفيات التى امتلئت بالمرضى - بخبرات في علاج مرضى كورونا وجمعوا تقارير من فرق طبية أخرى حول العالم.

وأظهر التقرير الشامل لهم هجمات الفيروس التاجي تقريبًا كل نظام رئيسى فى جسم الإنسان، ما يؤدى إلى إتلاف الأعضاء مباشرة فيسبب تجلط الدم، وفقدان القلب لإيقاعه الصحى ويؤثر على الكلى فلا تستطيع تصفية الدم والبروتين ويؤثر على الجلد مسبباً الطفح الجلدى، كما يسبب الصداع والدوار وآلام العضلات وآلام المعدة وأعراض أخرى إلى جانب أعراض الجهاز التنفسي الكلاسيكية مثل السعال والحمى.

وقال الدكتور أكريتى جوبتا، زميل أمراض القلب في كولومبيا الذي عمل على المراجعة، في بيان: "يحتاج الأطباء إلى التفكير في كوفيد -19 كمرض متعدد الأنظمة".

وأضاف "هناك الكثير من الأخبار حول التخثر لكن من المهم أيضًا أن نفهم أن نسبة كبيرة من هؤلاء المرضى يعانون من تلف فى الكلى والقلب والدماغ، ويحتاج الأطباء إلى علاج هذه الحالات جنبًا إلى جنب مع أمراض الجهاز التنفسى".





يبدو أن الكثير من الضرر الذى أحدثه الفيروس يأتى بسبب تقاربه مع البروتين المستقبل فى الخلايا - وهو نوع من المدخل الجزيئي في الخلايا - يسمى ACE2 الخلايا المبطنة للأوعية الدموية في الكلى وقنوات الكبد والبنكرياس في الأمعاء وبطانة الجهاز التنفسي كلها مغطاة بمستقبلات ACE2 ، والتي يمكن للفيروس استخدامها للتعامل مع الخلايا وإصابتها.

وكتب فريق جامعة كولومبيا في مراجعة نشرت في مجلة Nature Medicine "تشير هذه النتائج إلى أن إصابة أعضاء متعددة قد تحدث على الأقل جزئيًا بسبب تلف الأنسجة الفيروسية المباشر".

تنشط عدوى الفيروس التاجي أيضًا جهاز المناعة يتضمن جزء من هذه الاستجابة إنتاج بروتينات التهابية تسمى السيتوكينات يمكن أن يتسبب هذا الالتهاب في تلف الخلايا والأعضاء، ويُعد ما يسمى بعاصفة السيتوكين أحد أسباب الأعراض الشديدة.

وقال الدكتور ماهيش مادهافان، وهو زميل آخر في أمراض القلب عمل في المراجعة، في بيان "هذا الفيروس غير عادي يسبب مظاهر عدة على جسم الإنسان".

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يبدو أن آثار تخثر الدم ناتجة عن عدة آليات مختلفة: التلف المباشر للخلايا المبطنة للأوعية الدموية والتدخل في آليات التخثر المختلفة في الدم نفسه.

قال الباحثون إن انخفاض الأكسجين في الدم الناتج عن الالتهاب الرئوى يمكن أن يجعل الدم أكثر تجلطًا.

يمكن أن تسبب هذه الجلطات السكتات الدماغية والنوبات القلبية أو يمكن أن تجلس فى الرئتين أو الساقين إنها تسد الكلى ويتدخلون في علاجات غسيل الكلى اللازمة للمرضى.

يمكن أن يؤدي تلف البنكرياس إلى تفاقم مرض السكري، وقد ثبت أن مرضى السكري هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض شديدة والوفاة من فيروس كورونا.

يمكن للفيروس أن يتلف الدماغ بشكل مباشر، ولكن من المحتمل أن تأتي بعض التأثيرات العصبية من العلاج.

وقال جوبتا: "يمكن أن ينبت مريض كوفيد 19 لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع؛ يحتاج ربعهم إلى أجهزة تنفس صناعي لمدة 30 يومًا أو أكثر".

يؤثر الفيروس على الجهاز المناعي ، حيث يستنزف الخلايا التائية التي ينشرها الجسم عادة لمكافحة العدوى الفيروسية.

وكتب الباحثون أن "Lymphopenia ، علامة ضعف المناعة الخلوية، وقد تم الإبلاغ عنه في 67-90 ٪ من مرضى COVID-19".

قال فريق كولومبيا إن الأطباء بحاجة إلى علاج كل هذه الآثار عندما يظهر مرضى فيروس التاجية في المستشفى.

وكتب الباحثون أن "أعراض الجهاز الهضمي قد تترافق مع فترة مرض أطول ولكنها لا ترتبط بزيادة معدل الوفيات علاوة على العديد من التأثيرات الجلدية، مثل الطفح الجلدي والأرجواني الأصابع المنتفخة.