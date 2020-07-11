كسل العين.. الأسباب والأعراض والعلاج

الخليج 365السبت 2020/7/11 08:47 م بتوقيت أبوظبي
يعد كسل العين أحد أهم الأمراض التي تصيب العين خلال مرحلة الطفولة والتي تسمى باسم "الحول".
وينتج كسل العين عن وجود مشكلة في العصب الذي يصل بين العين والدماغ مما يصيب الطفل بمضاعفات قد تؤدي إلى العمى الجزئي أو الكلي، ونستعرض فيما يلي أهم أسباب وأعراض كسل العين وكيفية علاجه..
أسباب كسل العين
- نقص فيتامين أ بالجسم.
- وجود قرحة أو ندبة في القرنية وفق ما ذكره موقع healthline.
- الضعف في الرؤية والتشوش بإحدى العينين، وهذا بسبب عدم وصول أشعة ضوئية إلى الشبكية.
- أسباب وراثية.
- انحدار غطاء العين وتدليه.
- التعرض إلى جراحة مبكرة للطفل في العين.
- الحول الذي يعمل على وجود صعوبة في النظر على نفس الأشياء باستخدام العينين.
- الإصابة بالحول متباين الخواص حيث لا يتركز الضوء في عدسة العين المصابة مما يصيبها بالضبابية في الرؤية.
الأعراض
- تحرك العين بحركة لا إرادية في بعض الأوقات.
- وجود ازدواجية وضبابية في الرؤية.
- ملاحظة عدم وضوح الرؤية لدى الطفل.
- وجود دوران بالعين من الخارج إلى الداخل، أو من الأعلى إلى الأسفل.
العلاج
بعد إجراء الفحوصات اللازمة على عين الطفل قد يلجأ الطبيب للعديد من طرق العلاج ومنها:
- قد يصف ارتداء نظارة طبية واستخدامها طوال الوقت.
- إجراء جراحة تصحيح للجفون المتساقطة، وهذا لأن الجفون قد تحجب الرؤية في العين المصابة.
- تحفيز العين المصابة بالكسل من عدة طرق ومنها تمارين النظر والتي تساعد على تطور الرؤية بالعين المصابة.
- استخدام قطرة عين الأتروبين والتي تساعد على علاج ضبابية العين، فضلا عن أنها تعمل على توسيع بؤبؤ العين.
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