نصائح جديدة لتجنب عدوى كورونا عبر الملابس

وبعد تعديل منظمة الصحة العالمية إرشاداتها حول طرق انتقال عدوى كورونا وإمكانية انتقال الفيروس المستجد في الهواء، أصبح التصاقه بالملابس لفترة نتيجة السعال أو الرذاذ أو حتى الهواء أمراً محتملاً ويؤرق الكثيرين.

ومنذ أشهر عديدة، يركز الأطباء في نصائحهم لتجنب انتقال العدوى، على غسل الأيدي والسعال أو العطس في منديل والحفاظ على مسافة كافية مع الآخرين.

كما ينصح الأطباء بضرورة خلع الملابس فور العودة إلى المنزل، وخلع الحذاء أيضا، وهذه خطوة من الجيد تطبيقها بشكل عام للوقاية من أي جراثيم أو أمراض، حسبما ذكرت أنجيليك كورثالس، الباحثة في مجال الطب الحيوي وأستاذة علم الأمراض في كلية جون جاي الأميركية، لصحيفة “نيويورك تايمز الأميركية”.

وأضافت أنه “إذا لمست سطحاً ملوثاً بملابسك، كأن تكون قد جلست في مترو أنفاق أو ملت بظهرك على عامود، فهناك احتمال بأن تعيد ذلك إلى منزلك”، مشددة على ضرورة الحرص على النظافة الشخصية في هذه الفترة العصيبة.

Advertisements

“لا تنفض الغسيل”

وتنصح المراكز الطبية حول العالم للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بغسل الملابس، وارتداء قفازات يمكن التخلص منها عقب استخدامها، وعدم نفض الغسيل المتسخ، لضمان الحد من فرص انتشار الفيروس في الهواء.

كما تنبه إلى أهمية تنشيف الملابس بشكل تام.

تعقيم السيارات

كذلك تنصح بتعقيم السيارات بما يشمل عجلة القيادة ومقابض الباب وناقل الحركة وأحزمة الأمان وأزرار الراديو/ مع التأكد من وجود درجة مناسبة من التهوية داخلها. ويساعد في ذلك فتح النوافذ واستخدام مكيف الهواء دون الضغط على زر إعادة التدوير داخل المركبة.

إلى ذلك، تشدد الجهات الصحية على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية العامة في كل مكان خارج المنزل، وذلك بارتداء الكمامة وغسل اليدين بشكل متكرر، واستخدام المعقمات.