شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

السبت 11 يوليه 2020

أودى فيروس كورونا المستجد بأكثر من 560 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.



في ما يأتي آخر المستجدات حول تفشي وباء كوفيد-19، من آخر حصيلة إصابات ووفيات إلى أحدث التدابير وأبرز التطورات:

أوقات صعبة في إيران

أعلنت إيران التي تتعرض لعقوبات شديدة، إنها غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي رغم تسجيلها في الأسابيع الماضية تزايدا في أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا.

وقال الرئيس حسن روحاني في تصريحات أمام أعضاء لجنة مكافحة "كوفيد-19" بثتها قنوات التلفزة المحلية، إن على إيران مواصلة "الأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع التزام الإجراءات الصحية" للحؤول دون تفشي الفيروس.

أكثر من 560 ألف وفاة

أدت جائحة كوفيد-19 إلى 560 ألفا و425 وفاة في العالم منذ ظهور الفيروس في الصين أواخر العام الماضي وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية السبت الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19 مع 134 ألفا و97 وفاة، تليها البرازيل مع 70 ألفا 398 وفاة، ثم المملكة المتحدة مع 44650 وفاة، تليها إيطاليا مع 34938 وفاة، فالمكسيك مع 34191 وفاة.

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إطلاق سراح سجناء

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إحدى الولايات الأكثر تضررا بالفيروس، أنها ستطلق سراح ما يصل إلى 8 آلاف سجين للحد من انتشار الفيروس في سجونها المكتظة.

وسيكون بإمكان السجناء المطالبة بالإفراج المبكر في نهاية أغسطس، على غرار عشرة آلاف آخرين تم الإفراج عنهم منذ بداية الأزمة الصحية، بحسب إدارة السجون في كاليفورنيا.

بيل غيتس متفائل

قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس إنه "متفائل" بشأن مكافحة كوفيد-19 ودعا إلى توزيع الأدوية واللقاحات لمن هم بحاجة اليها وليس "لمن يدفع أكثر".

وقال مؤسس مايكروسوفت في رسالة بالفيديو أمام مؤتمر دولي افتراضي عن كورونا ومرض الإيدز "إذا تركنا الأدوية واللقاحات تذهب لمن يدفع أكثر وليس إلى الناس في الأماكن حيث هم بأمس الحاجة لها، ستكون لدينا جائحة أطول وأكثر ظلما وفتكا".

تحويل ملعب كريكت إلى مركز حجر

سيستخدم ملعب الكريكت الشهير في كالكوتا إيدن غاردنز، الذي يتسع 80 ألف شخص، مركزا لعزل المصابين بالفيروس من عناصر الشرطة الهندية.

وجاءت فحوص الفيروس إيجابية لنحو 550 عنصرا، وتوفي اثنان. وستوضع الأسرة في المساحات المحيطة بالمقاعد وليس في الملعب نفسه.