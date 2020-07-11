شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. من يحتاج إلى فحص الكالسيوم بالأشعة المقطعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحص الكالسيوم بالأشعة المقطعية من الاختبارات المهمة التى قد تتنبأ بمشاكل فى القلب لكن هذا الفحص يفيد فقط فى حالات معينة، لذا هناك أشخاص بعينهم يحتاجون لإجراء هذا الفحص فى هذا التقرير نتعرف على الأشخاص الذين يحتاجون إلى فحص الكالسيوم بالآشعة المقطعية، بحسب ما ذكر موقع هارفارد هيلث.

ووفقاً للتقرير، فإذا تخيلنا أن هناك رجلًا عمره 57 عامًا يتمتع بصحة جيدة وغير مدخن ويأكل بشكل صحى ويمارس الرياضة بانتظام لكنه يتناول دواءين لعلاج ارتفاع ضغط الدم وعلى الرغم من أن الكوليسترول الضار (LDL) ليس مرتفعًا جدًا، اقترح طبيبه أخذ الستاتين الخافض للكوليسترول لتقليل خطر إصابته بنوبة قلبية.

وبينما هذا الرجل قد يبدو متردد قليلاً في إضافة دواء آخر إلى نظامه اليومي، لذلك يخبره طبيبه عن اختبار قد يساعد في اتخاذ القرار: وهو فحص الكالسيوم فى الشريان التاجى.

ما فحص الكالسيوم بالأشعة المقطعية؟

قال الدكتور رون بلانكشتاين، أخصائي تصوير القلب والأوعية الدموية وطبيب القلب الوقائي في بريجهام ومستشفى النساء التابع لجامعة هارفارد، هذا الاختبار غير الجراحى، يمكن أن يكشف عن وجود لويحات خطيرة في شرايين القلب، متاح منذ أكثر من 10 سنوات لكن فحص الكالسيوم أصبح الآن معترف بها ويتم استخدامها في كثير من الأحيان أكثر من الماضي.

وأضاف: "إن فحص الكالسيوم مفيد للغاية إذا كان هناك عدم يقين بشأن خطر إصابة الشخص بأمراض القلب أو الحاجة إلى العقاقير المخفضة للكوليسترول".

وتظهر الدراسات الحديثة أن نتائج فحص الكالسيوم يمكن أن تساعد في صقل وأحيانًا إعادة تصنيف خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية لكن عمليات المسح ليست مناسبة لأي شخص فقط.

كيف يجرى فحص الكالسيوم؟

يستخدم الاختبار ماسحًا ضوئيًا خاصًا بالتصوير المقطعي المحوسب، مثل الأشعة المقطعية يلتقط الماسح الضوئي صورًا متعددة لقلبك على مدار حوالي 10 ثوانٍ.

التعرض للإشعاع مشابه للمقدار الذي يتم تلقيه خلال التصوير الشعاعي للثدي.

تنتج عمليات المسح رؤية يمكن أن تكشف عن بقع من الكالسيوم في جدران شرايين القلب.

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يتم حساب مقدار التكلس على مقياس من صفر إلى 300 وأعلى. كلما انخفضت الدرجة، قل الكالسيوم ، وبشكل عام، قل احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

من الذى يجب أن يجرى فحص الكالسيوم؟

يجب ألا يخضع أى شخص يعانى بالفعل من مرض الشريان التاجي لهذا الاختبار، ولا يجب أن يخضع أي شخص يعاني من خطر منخفض للإصابة بأمراض القلب، والذي يشمل معظم الأشخاص دون سن 40 عامًا.

يجب على أي شخص أصيب بنوبة قلبية أو مرض خطير آخر في القلب والأوعية الدموية أن يتناول الستاتين بالفعل، ولا يحتاج الأشخاص المعرضون لخطر منخفض إلى ذلك.

بدلاً من ذلك، تعد عمليات مسح الكالسيوم خيارًا للأشخاص الذين يقعون بينهما تشمل هذه المجموعة ذات المخاطر المتوسطة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا والذين تتراوح احتمالات إصابتهم بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لمدة 10 سنوات من 7.5% إلى 20%.

قال دكتور بلانكستين: "الناس بحاجة إلى إدراك أن درجات المخاطر هذه غير دقيقة بالنسبة للبعض ، قد يبالغون في تقدير المخاطر. وبالنسبة للبعض الآخر، وخاصة الشباب في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، قد يقللون من المخاطر".

لنفترض أن درجة خطر الرجل الذى ضربنا به المثال في البداية هي 10%، وقرر إجراء فحص الكالسيوم إذا كانت درجة الكالسيوم الخاصة به صفر ، وهذا يعني أن الشرايين التاجية الخاصة به تبدو واضحة، فإن درجة الخطر الخاصة به تنخفض إلى النصف، كما يمكنه تجنب العقاقير المخفضة للكوليسترول، والتي لا يوصى بها للأشخاص الذين لديهم خطر أقل من 7.5% على مدى السنوات العشر القادمة.

نظرًا لأن خطر الإصابة بأمراض القلب يرتفع مع تقدم العمر، فقد يفكر في إجراء فحص متكرر في غضون خمس إلى 10 سنوات.

لكن ماذا لو كانت درجة الكالسيوم 350؟ عندما يكون لدى الناس بالتأكيد لوحة ، فهذا يعنى أن لديهم خطر أعلى بكثير من نوبة قلبية أو سكتة دماغية فى المستقبل.

بالإضافة إلى تحويل التوازن إلى علاج الستاتين، فإن تحديد اللويحات في الشرايين يمكن أن يحفزهم على تغيير عاداتهم، كما قد يكونون أكثر التزاما بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

ومع ذلك قد يفضل بعض الأشخاص المعرضين لخطر متوسط ​​تخطي الفحص والمضي قدمًا وتناول عقار الستاتين، وهو أيضًا نهج جيد.