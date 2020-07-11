شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تغسل إيدك وتضمن حمايتها من الجفاف.. 6 حاجات لازم تعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غسل اليدين بالمياه والصابون بشكل متكرر، من الأمور التى ازدات فى الفترة الأخيرة وخصوصا بعد انتشار جائحة كورونا ومحاولة الوقاية من انتشار الفيروس، وحسب ما ذكره موقع healthline قد يؤدى غسل اليدين إلى إبعاد الجراثيم، لكنه قد يتلف الجلد أيضًا.

فالغسيل بالماء الدافئ بدلًا من الساخن يمكن أن يمنع يديك من الجفاف، لذلك ينصح باستخدام معقم اليدين بدلاً من الغسيل عندما تكون اليد جافة وشديدة التشقق، وحسب خبراء الجلد هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة بشرتك وهى:

1: اغسل يديك بالماء الدافئ

تقول الدكتورة دانييلا كروشينسكي ، مديرة الأمراض الجلدية للأطفال والأمراض الجلدية للمرضى الداخليين في مستشفى ماساتشوستس العام ، إن الماء الفاتر هو الأفضل وليس الساخن لأن الحرارة الشديدة ستجفف الأشياء فى نهاية المطاف ولا تحسن الفعالية، ووافقتها الرأى لوسى زو ، أخصائية البشرة ومؤسس لندن بريمير ليزر اند سكين كلينيكس ، مشيرة إلى أن الماء الساخن يجرد يديك من أى زيوت طبيعية تحتاجها لتبقى مقاومة للماء.

2: استخدم صابون مرطب

نظرًا لأن العديد من أنواع الصابون يمكن أن يجرد الجلد ويتسبب في جفافه وتشققه ، لذلك ينصح باستخدام الصابون المرطب ذات قوام كريمى والذى يحتوى على جلسرين .

3: تطبيق مرطب

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ينصح الخبراء باستخدام الكريمات أو المراهم لترطيب اليدين بعد غسلها وتجفيفها لأنها تساعد على ترطيب الجلد وتهدئته وتعيد نضارته وحيويته.

4: ارتداء القفازات

بالإضافة إلى وضع مرطب على الجلد الرطب بعد الغسيل، ينصح الخبراء ينقع يديك في الماء العادي لمدة 5 دقائق ، ثم وضع مرطب ، وارتداء قفازات لمدة ساعة إلى ساعتين.

5: استخدام مرهم الجلد

إذا كنت تعاني من أمراض جلدية مثل الإكزيما أو الصدفية ووجدت أن بشرتك أصبحت أكثر جفافًا أو خشنًا أو تشققًا بسبب المزيد من الغسيل، ينصح بوضع الفازلين والمرطب عليها فورا.

6: استبدال المطهر اليدوى بالصابون

إذا كانت يديك مشدودة جدًا بحيث لا يمكن غسلها ، يمكنك استخدام معقم اليدين مؤقتًا.