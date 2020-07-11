أيمن سالم يوضح حقيقة انتقال عدوى وباء "كورونا" عن طريق التكييف

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن هناك علاجات جديدة تم اعتمادها لعلاج عدوى فيروس كورونا المستجد، عن طريق الفم "عقار أفيجان" أو عن طريق الوريد "عقار ريمديسيفير"، وهي علاجات ذات فعالية طبية في تخفيف مدة وشدة المرض، ولكنها ذو فعالية محدودة؛ ونحن في انتظار دراسات موسعة على عدد أكبر من المرضى لاكتشاف دواء لعلاج كورونا.

وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن هناك عدة لقاحات على مستوى العالم في انجلترا وأمريكا والصين وأوروبا سجلت تطورا كبيرا وبدأت في تجاربها على البشر؛ وفي انتظار نشر النتائج قريبا في الدوريات العلمية ولا نعلم حتى الآن مدى كفاءتها ولكنها واعدة جدا في التجارب الأولية.

وحول إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن توقع انتقال فيروس كورونا عبر الجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء، قال الدكتور أيمن سالم، إن الصحة العالمية لا زالت تراجع الأدلة العلمية والأبحاث والدراسات المنشورة حديثا للتأكد من إمكانية انتشار الفيروس في الهواء.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء الطلق ولكن قد ينتقل في الأماكن المغلقة سيئة التهوية عند المخالطة عن قرب جدا.

وحول إمكانية انتشار كورونا عن طريق التكييف، أشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن هناك أقوالا متضاربة في هذا الشأن، موضحا أن انتقال الفيروس من عدمه يعتمد على نظام التبريد والتهوية بالمكيف، ويجب فتح نافذة بالمنزل لتهويته.

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تابع: ولو كان الفيروس ينتقل بسهولة عبر التكييف لظهرت أعداد لا حصر لها؛ ولا اعتقد أنه لا ينتقل بسهولة لوجود مرشحات للميكروبات في أغلب أنظمة المكيفات وذلك حتى عند إعادة تدوير الهواء وتدويره يمر عبر الفلاتر.

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