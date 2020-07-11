شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الأطفال نادراً ما ينقلون عدوى كورونا فيما بينهم أو إلى البالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجلة Pediatrics وهي المجلة الرسمية للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، دراسة أجرتها كلية الطب جامعة فيرمونت الأمريكية أكدت أن الأطفال نادرا ما ينقلون عدوى فيروس كورونا إلى بعضهم البعض أو إلى البالغين، وأوضح العلماء أن العديد من المدارس يمكن فتحها في الخريف القادم شرط اتباع المبادئ التوجيهية المناسبة للتباعد الاجتماعي وأن يأخذوا في الاعتبار حساب معدلات انتقال العدوى في المجتمع المحيط.





وبحسب موقع "ميديكال" فإن مؤلفا الدراسة، بنيامين لي و ويليام رازكا، وكلاهما متخصصان في الأمراض المعدية لدى الأطفال في كلية الطب بجامعة فيرمونت، استندا فى استنتاجاتهم على دراسة جديدة نشرت في العدد الحالي من مجلة طب الأطفال، وأربع دراسات حديثة أخرى تفحص انتقال Covid-19 بين الأطفال.

الدراسة الجديدة تحمل عنوان "انتقال كوفيد 19 والأطفال: لا تلقي اللوم على الطفل".

ومن الدراسات التي استند إليها العلماء دراسة لطب الأطفال، قامت بها كلارا م. بوسفاي باربي، عضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة جنيف، وزملاؤها بدراسة أسر 39 طفلاً سويسريًا مصابًا بـ Covid-19 وكشف تتبع الاتصال أنه في ثلاثة فقط (8 ٪) كان الطفل حالة مؤشر مشتبه فيها، مع ظهور أعراض المرض السابق في جهات الاتصال المنزلية من البالغين.

وفي دراسة حديثة في الصين ، أظهر تتبع الاتصال أنه من بين 68 طفلاً مصابين بـ Covid-19 تم إدخالهم إلى مستشفى تشينجداو للنساء والأطفال في الفترة من 20 يناير إلى 27 فبراير 2020 ، كان 96٪ من أفراد الأسرة من البالغين مصابين سابقًا.

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في دراسة أخرى للأطفال الصينيين، تم قبول تسعة من كل 10 أطفال في العديد من المستشفيات الإقليمية خارج ووهان مع Covid-19 من شخص بالغ، مع انتقال واحد محتمل من طفل إلى آخر، بناءً على توقيت ظهور المرض.

في دراسة فرنسية ، تعرض صبي مصاب Covid-19 لأكثر من 80 من زملائه في ثلاث مدارس لهذا المرض ولم يلتقط منه أي طفل بالمدرسة المرض بينما كان انتشار أمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، بما في ذلك انتقال الأنفلونزا ، أمرًا شائعًا في المدارس.

وكشف الباحثون أن هذه الدراسات تؤكد أن الأطفال لا يقودون الوباء، فبعد 6 أشهر، لدينا ثروة من البيانات المتراكمة التي تبين أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالعدوى ويبدو أنهم أقل عدوى

وقال د. ويليام ف. رازكا ، أخصائي الأمراض المعدية لدى الأطفال ، كلية الطب بجامعة فيرمونت أن الحالات المتزايدة بين البالغين والأطفال في مرافق رعاية الأطفال في تكساس، والتي شهدت 894 حالة Covid-19 بين الموظفين و 441 بين الأطفال في 883 من مرافق رعاية الأطفال في جميع أنحاء الولاية ، من المحتمل أن يساء تفسيرها، حيث لم يتم دراسة تفاصيل تفشي المرض.

وأضاف"هناك انتقال واسع النطاق لكوفيد 19 في تكساس، حيث يتجمع العديد من البالغين دون مراعاة الابتعاد الاجتماعي أو ارتداء الأقنعة، إلا أنه من غير المرجح أن يقود الرضع والأطفال في الطفرة و استنادًا إلى الأدلة ، من المعقول أكثر أن ينقل البالغون العدوى إلى الأطفال في الغالبية العظمى من الأطفال. ".

وقال الباحثون إن إعادة فتح المدارس بطريقة آمنة هذا الخريف مهم للنمو الصحي للأطفال من خلال القيام بذلك ، يمكننا تقليل التكاليف الاجتماعية والتنموية والصحية السلبية العميقة المحتملة التي سيظل أطفالنا يعانون منها حتى يتم تطوير العلاج الفعال أو اللقاح وتوزيعه، أو حتى نصل إلى مناعة القطيع".