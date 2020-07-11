تراجع حالات الزواج والطلاق في روسيا خلال آيار 2020

أعلن رئيس هيئة الإحصاء الروسية بافيل مالكوف، الجمعة، عن تراجع عدد حالات الزواج والطلاق في روسيا في أيار/ مايو، بثلاث مرات مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.

موسكو - سبوتنيك. وقال مالكوف في مقابلة مع قناة "روسيا-1": "في أيار/مايو، تم تسجيل نحو 15 ألف زواج و19 ألف طلاق في البلاد. وهذا أقل بثلاث مرات من حالات الزواج والطلاق مقارنة مع أيار/مايو الماضي".

ووفقاً لبيات الإحصاء الروسية تم تسجيل 15074 زواجًا في روسيا في أيار/مايو العام الجاري، مقابل بـ 43531 من أيار/مايو العام الماضي. أما بالنسبة للطلاق، فقد كان العدد في أيار/مايو 19048، مقابل 50034 في العام الماضي.

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