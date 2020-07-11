بيلا حديد تنتصر "وإنستغرام" يعتذر بعد حذف صورة جواز سفر والدها

هاجمت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد منصة التواصل الاحتماعى "إنستغرام"، بعد إزالته منشورًا لها عن والدها الملياردير الأمريكي ذي الأصل الفلسطيني، محمد حديد، وفخرها بالجنسية الفلسطينية.

وبعد هجومها الحاد، اعتذرت منصة "إنستغرام" لبيلا حديد بعد أن اتهمتهم بـ"البلطجة والتنمر" لإزالة صورة نشرتها لجواز سفر والدها، والتي أظهرت مسقط رأسه دولة فلسطين، وأرفقت المنشور بعبارة "فخور لأني فلسطيني".

من جهته، قال المتحدث باسم "فيسبوك"، الشركة الأم لمنصة إنستغرام لموقع "بيدج سيكس"، رداً على ما حدث: "لحماية خصوصية عملائنا، لا نسمح للأشخاص بنشر معلومات شخصية، مثل أرقام جوازات السفر على إنستغرام، في هذه الحالة نقوم بحجب رقم جواز السفر، لكن لا يجب إزالة المحتوى، وقد استعدنا المحتوى ونعتذر لبيلا عن الخطأ الذي حدث".

وكتبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا على "إنستغرام: "يوم الثلاثاء، أزال انستغرام صورة لجواز سفر والدي التي أظهرت مسقط رأسه بفلسطين مع صورة لجواز سفره الأمريكي".

وكتبت بيلا قائلة: "هل تعتبرون فخري بأصول والدي الفلسطينية نوعًا من أنواع التنمر، أو المضايقة، أو العري الجنسي؟".

وأضافت، السوبر موديل العالمية، التي تنحدر من أصل فلسطيني هولندي: "أليس مسموحاً لنا أن نكون فلسطينين على إنستغرام؟ هذا بالنسبة لي هو تنمر.. لا يمكنك محو التاريخ عن طريق اسكات الناس.. لا تسير الأمور على هذ النحو".

وأعادت بيلا نشر صورة جواز سفر والدها محمد محمد الأمريكي في قصة منفصلة، مضيفة: "هل تريدني أن أغير مسقط رأسه من أجلك؟"

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وكتبت بيلا لمتابعيها على "إنستغرام" البالغ عددهم أكثر من 31 مليون متابع: "أنا فخورة بكوني فلسطينية، يجب على الجميع أن ينشروا عن مسقط رأس والديهم؛ لتذكيرهم بمدى فخرهم دومًا بأماكن ميلادهم وأصولهم التي جاءوا منها".

ولاقت بيلا الكثير من الدعم من متابعيها تجاه موقفها مع "إنستغرام" وعلق أحدهم علي "تويتر": " لقد سئمنا من وضع رقابة على المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي.. كما أعتبر جواز سفر محمد حديد خطاباً للكراهية .. شكراً بيلا".

وأعادت عارضة الأزياء جيجي حديد نشر قصة شقيقتها على "إنستغرام" على صفحتها الشخصية قائلة: "فخورة".

كما أعاد رجل الأعمال محمد حديد، البالغ من العمر 71 عامًا، نشر قصة ابنته على إنستغرام.

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