شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل : ريمديسيفير قلل خطر الوفاة لمرضى الحالات الشديدة لكورونا بنسبة 62٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جلياد ساينسز أن بيانات إضافية من دراسة في مراحلها النهائية أظهرت أن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات يقلل خطر الوفاة لمرضى فيروس كورونا ذوي الحالات الحادة بنحو 62% وزاد من احتمالات الشفاء بنحو 26 % ، وذلك بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وكان Remdesivir في بداية الوباء قد ثبت أنه يقصر أوقات الاستشفاء في المستشفى في تجربة سريرية من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) ووافقت العديد من البلدان على استخدام العلاج في المرضى ذوى الحالات الحرجة ولكن هناك مخاوف بشأن المعروض من الدواء، والذي يتم اختباره أيضًا كنسخة يمكن استنشاقها "بخاخة".

ونظر جلياد في البيانات من 312 مريضا عولجوا في دراستها الجديدة وقارنوها مع 818 مريضا يعانون من مرض شديد "مجموعة واقعية بأثر رجعي".

أعطيت المجموعة التي تضم 312 مريضًا جرعات من remdesivir لمدة خمسة أيام أو 10 أيام عبر العلاج عن طريق الحقن بينما تلقت مجموعة 818 مريضًا رعاية قياسية.

وبحلول اليوم الرابع عشر، تعافى 74.4 % من الذين عولجوا بعلاج ريدميسيفير مقارنة بنسبة 59 % لم يتلقوا الدواء وهذا يعني أن المرضى الذين تلقوا مضادات الفيروسات كانوا أكثر عرضة بنسبة 1.3 مرة لرؤية تحسن أحوالهم.

بالإضافة إلى ذلك، توفي 7.6% فقط من المرضى الذين عولجوا من الذين يعالجون من remdesivir مقارنة بنسبة 12.5 % من أولئك الذين تلقوا مستوى رعاية أفضل.

وقالت الدكتورة سوزان أوليندر، أخصائية الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، "في حين أنها ليست قوية مثل التجربة العشوائية ذات الشواهد، فإن هذا التحليل يستمد بشكل مهم من بيئة العالم الحقيقي ويعمل كمساعد مهم لبيانات التجارب السريرية".

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وأضافت "إنه يضيف إلى فهمنا الجماعي لهذا الفيروس ويعكس الوتيرة غير العادية للوباء المستمر."

بناء على أنباء النتائج، ارتفعت أسهم جلعاد 2% إلى 76.21 دولار في التعاملات المبكرة يوم الجمعة.

وقالت الشركة إن هناك حاجة لتجارب إضافية لدعم هذه النتائج.

وقال الدكتور ميرداد بارسي، كبير الأطباء في جلعاد، في بيان: "نعمل على توسيع فهمنا للفائدة الكاملة من ريمديسيفير".

وأضاف "لمواجهة إلحاح الوباء المستمر، نحن نشارك البيانات مع مجتمع البحث في أسرع وقت ممكن بهدف توفير تحديثات شفافة وفي الوقت المناسب حول التطورات الجديدة باستخدام ريمديسيفير".

في أبريل ، أصدرت NIH نتائج دراسة وجدت أن remdesivir ساعد المرضى على التعافي بعد 11 يومًا ، أسرع أربعة أيام من أولئك الذين لم يتلقوا الدواء.

ومع ذلك، لم تجد هذه الدراسة أنها قللت من خطر الوفاة بغض النظر ، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد فترة وجيزة أصدرت إذن الاستخدام في حالات الطوارئ لمرضى الفيروس التاجي في المستشفيات.