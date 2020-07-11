شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر : الفيروس لا يخضع للسيطرة في معظم أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن جائحة الفيروس التاجي لم تصل بعد إلى ذروتها - حيث يتم تخفيف إجراءات الإغلاق لتسهيل السفر الدولي، وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، المدير العام لوكالة الأمم المتحدة ، إن الفيروس لا يخضع للسيطرة "في معظم أنحاء العالم" وأنه "يزداد سوءًا".

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروسات التاجي في جميع أنحاء العالم قد تضاعف في الأسابيع الستة الماضية ، مع ما يقرب من 12 مليون إصابة مؤكدة منذ بدء الوباء في الصين، ويقود هذا الوباء - الذي شهد وفاة 550.000 شخص حول العالم - تفشي المرض في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وهناك مخاوف الآن من أن إفريقيا التي تم إنقاذها من الأشهر الستة الأولى من الأزمة تشهد أعدادًا هائلة من الحالات، وارتفعت الإصابات هناك بنسبة 24 في المائة في أسبوع إلى أكثر من نصف مليون ، ونصفها تقريباً في جنوب أفريقيا.

لقد استغرق الإعلان عن مليون حالة في جميع أنحاء العالم أربعة أشهر - وقد تم تحقيق هذا الإنجاز في 3 أبريل بعد أن بدأ الوباء في أواخر ديسمبر في مدينة ووهان.

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ولكن منذ ذلك الحين ، استغرق الأمر ثلاثة أشهر فقط لتأكيد 11 مليون حالة أخرى ، مما يدل على السرعة الفائقة التي انتشر بها الفيروس في جميع أنحاء العالم.

تأتي رسالة الدكتور غيبريسوس الصارمة في الوقت الذي يتم فيه تخفيف قواعد الحجر الصحي للأشخاص العائدين إلى المملكة المتحدة أو زيارتهم لها من دول معينة من اليوم. حيث نشرت الحكومة البريطانية قائمة تضم 76 دولة وإقليماً ، حيث لن يحتاج الأشخاص القادمون إلى إنجلترا من العزلة الذاتية لمدة 14 يومًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه المسؤولون الصينيون من "التهاب رئوي غير معروف" قاتل مع معدل وفاة أعلى بكثير من معدل فيروسات التاجية في كازاخستان.

وقال الدكتور تيدروس في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية حول تقييم جائحة Covid-19: "لقد قلب الفيروس النظم الصحية في بعض أغنى دول العالم ، في حين كانت بعض الدول التي نجحت في الاستجابة الناجحة متواضعة.

واضاف "نحن نعلم أنه عندما تتخذ البلدان نهجًا شاملاً قائمًا على تدابير الصحة العامة الأساسية مثل البحث عن الحالات وعزلها واختبارها وعلاجها وتتبع الاتصالات والحجر الصحي - يمكن السيطرة على تفشي المرض، لكن الفيروس في معظم دول العالم ليس تحت السيطرة. الامر يزداد سوءا"