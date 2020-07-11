أعراض التوحد عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يوليو 2020 01:42 مساءً - التوحد ليس مرضاً، انه فقط حالة تعني بأن الدماغ يعمل بطريقة مختلفة عن غيره. أحيانا يولد الشخص وهو مصاب بـ التوحد أو قد يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة. ومن الجدير بالذكر أن المصاب بالتوحد سيبقى مصاباً به طوال حياته فهو كما قلنا ليس حالة مرضية كي تعالج والبعض يحتاج الى مساعدة ودعم في أمور مختلفة تتعلق بحياتهم.

نقدم لك بعض المعلومات عن التوحد من هيئة الصحة الوطنية البريطانية:

- يختلف التوحد من شخص لآخر وهذا يعني أن كل شخص مصاب بالتوحد قد يختلف عن شخص اخر لديه توحد

- بعض المصابون بالتوحد قد لا يحتاجون للمساعدة والبعض قد يحتاج لدعم من الأهل في الحياة اليومية.

- ليس معروف سبب التوحد.

- قد تكون هنالك أكثر من حالة في العائلة الواحدة وقد ينتقل من الأبوين الى الطفل.

- بعض المصابون بالتوحد قد تكون لديهم نسبة ذكاء معتدلة، والبعض قد تكون نسبة ذكائه أكثر من الطبيعي.

- قد يعاني مصاب التوحد من صعوبة التعلم وقد يحتاج الى مساندة ودعم.

- قد يعاني مصاب التوحد من حالات أخرى كالقلق، الاكتئاب، عسر القراءة، قصور الانتباه وفرط الحركة.

- قد تختلف أعراض التوحد بين الأولاد والبنات فالبنات قد يكونن اكثر هدوء وقد يخفين مشاعرهن لذا اكتشاف أعراض التوحد عند الفتيات قد يكون أكثر صعوبة.

أعراض التوحد عن الأطفال الصغار:

- لا يتجاوب عند مناداة اسمه

- يتجنب الاتصال البصري

- لا يبتسم عندما تبتسمين له

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- ينزعج جدا عندما لا يحب رائحة ما، صوت معين أو طعم

- تكرار الحركة كهز الجسم أو تحريك الأصابع

- لا يتحدث بكثرة كبقية أقرانه

- يعيد قول نفس الجمل.

أعراض التوحد عن الأطفال الأكبر سناً:

- قد لا يتفهمون أحاديث الآخرين ومشاعرهم

- يصعب عليهم التعبير عن مشاعرهم

- يحبون الالتزام بنظام يومي وينزعجون عند التغيير

- يتعلقون جدا بنشاط أو موضوع محدد

- ينزعجون جدا عند الطلب منهم القيام بمهمة ما

- يصعب عليهم عقد صداقات وقد يفضلون الوحدة

- يفهمون الكلام حرفيا ولا يستوعبون الأمثلة والتعابير المجازية.