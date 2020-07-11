كيف تتجنب انتقال عدوى كورونا عبر الملابس والسيارة؟

السبت 11 يوليه 2020

مع تواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يتساءل الكثير من الأشخاص عن إمكانية انتقال العدوى بواسطة الملابس أو استخدام السيارات، وعن كيفية التعامل معها ووسائل تعقيمها.



وأجاب الطبيب جيوتو ساندو على بعض التساؤلات المطروحة بهذا الشأن، في مقابلة أجراها مع قناة "CBS8"الأميركية.

ووفقا للطبيب، فإن الفيروس قادر على البقاء فعالا على الملابس وعلى مقاعد السيارات، إلا أنه يؤكد أن المدة التي يتمكن من البقاء خلالها لا يمكن تحديدها بدقة، حتى يتم التعرف على الفيروس بشكل أكبر.

"لم يتم ترسيخ الإطار الزمني بعد. هذه عملية تشهد تطورا"، قال ساندو.

ولفت الطبيب، وفقا لقناة الحرة، إلى أن تعقيم الملابس أمر يجب القيام به في حالة التعامل مع شخص مصاب بعدوى كورونا. ويؤكد أن التعقيم فكرة جيدة بشكل عام حتى لو لم يتم التعامل مع أحد المصابين، فمن الصعب على أحدهم التأكد من عدم اقترابه من الفيروس بشكل قطعي.

وقال "أمر واحد علينا أخذه بعين الاعتبار، وهو المكان الذي نقطنه، وتنظيف أنفسنا بعد أي موقف".

وتنصح المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بغسل الملابس باتباع النقاط التالية:

- ارتداء قفازات يمكن التخلص منها عقب استخدامها.

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- عدم نفض الغسيل المتسخ، لضمان الحد من فرص انتشار الفيروس في الهواء.

- استخدام أثر درجات الحرارة دفئا ضمن الإعدادات.

- تنشيف الملابس بشكل تام.

وتنصح المراكز بتعقيم السيارات بما يشمل عجلة القيادة ومقابض الباب وناقل الحركة وأحزمة الأمان وأزرار الراديو.

كما تشير إلى التأكد من وجود درجة مناسبة من التهوية. ويساعد في ذلك فتح النوافذ واستخدام مكيف الهواء دون الضغط على زر إعادة التدوير داخل المركبة.

وتشدد الجهات الصحية على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية العامة في كل مكان خارج المنزل، وذلك بارتداء الكمامة وغسل اليدين بشكل متكرر، واستخدام المعقمات.

وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض بتقليل عدد ركاب السيارات، خصوصا إذا لم يعيشوا في منزل واحد.