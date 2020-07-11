5 قتلى في حادث إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل كنيسة بجنوب أفريقيا المزيد

الخليج 365السبت 2020/7/11 01:44 م بتوقيت أبوظبي
قُتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل كنيسة بإقليم جوتنج في جنوب أفريقيا.
وأعلنت الشرطة الجنوب أفريقية، السبت، أنه تم القبض على 30 مشتبها بهم على خلفية الحادث.
وتمكنت الشرطة كذلك من مصادرة 25 سلاحا ناريا للخاطفين، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة لإطلاق سراح المحتجزين.
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