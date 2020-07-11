تناول الخضراوات والفاكهة يوميًا يحميك من الإصابة بـ"السكري"

كشفت دراسة حديثة أن تناول الفاكهة و الخضار يوميا، يساعد في الحماية من مرض قاتل، وفي هذا الصدد ذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفاكهة والخضروات تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الربع.

وتوصلت الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج، إلى أن كل زيادة 66 غراما يخفض خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الربع، ووجدت دراسة ثانية أجرتها جامعة هارفارد، أن تناول الحبوب الكاملة، يحمي من خطر الإصابة بداء السكري، وحتى الزيادات الصغيرة في المدخول اليومي للأطعمة التي تتناولها، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

وتقول الدراسة إن زيادة استهلاك الفاكهة والخضار، بمقدار جزء صغير يوميا يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 25%، وفي بريطانيا، يتم تعريف جزء من الخضار أو الفاكهة، على أن 80 غم، أي ما يعادل 3 ملاعق كبيرة من الجزر المطبوخ، وأجزاء من البروكلي، أو تفاحة صغيرة.

وأكد الباحثون أن "تناول الفاكهة والخضراوات، بدلا من مكملات الفيتامينات، يقي من مرض السكري من النوع 2، وتناول الحبوب الكاملة يقي أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري، قدرت كلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول وجبة من حبوب الإفطار الكاملة، أو بسكويت الحبوب سيقلل الخطر بنسبة 19%".

قد يهمك ايضاً:

تعرف على مكونات الطبق الأندونيسي "محارب الفيروسات"

سهام سوقية توضّح أبرز الأطعمة التي يمكن أن تقدّمها الأمهات للأطفال بعد العامين