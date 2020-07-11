لندن - لايف ستايل
كشفت دراسة حديثة أن تناول الفاكهة و الخضار يوميا، يساعد في الحماية من مرض قاتل، وفي هذا الصدد ذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفاكهة والخضروات تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الربع.
وتوصلت الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج، إلى أن كل زيادة 66 غراما يخفض خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الربع، ووجدت دراسة ثانية أجرتها جامعة هارفارد، أن تناول الحبوب الكاملة، يحمي من خطر الإصابة بداء السكري، وحتى الزيادات الصغيرة في المدخول اليومي للأطعمة التي تتناولها، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.
وتقول الدراسة إن زيادة استهلاك الفاكهة والخضار، بمقدار جزء صغير يوميا يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 25%، وفي بريطانيا، يتم تعريف جزء من الخضار أو الفاكهة، على أن 80 غم، أي ما يعادل 3 ملاعق كبيرة من الجزر المطبوخ، وأجزاء من البروكلي، أو تفاحة صغيرة.
وأكد الباحثون أن "تناول الفاكهة والخضراوات، بدلا من مكملات الفيتامينات، يقي من مرض السكري من النوع 2، وتناول الحبوب الكاملة يقي أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري، قدرت كلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول وجبة من حبوب الإفطار الكاملة، أو بسكويت الحبوب سيقلل الخطر بنسبة 19%".
قد يهمك ايضاً:
تعرف على مكونات الطبق الأندونيسي "محارب الفيروسات"
سهام سوقية توضّح أبرز الأطعمة التي يمكن أن تقدّمها الأمهات للأطفال بعد العامين
كانت هذه تفاصيل خبر تناول الخضراوات والفاكهة يوميًا يحميك من الإصابة بـ"السكري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.