شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد راش .. قصة أول شخص يتم حقنه بلقاح تجريبي لكورونا منذ شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل طالب جامعى أمريكى على لقاح فيروس كورونا معلنا أنه أول شخص في العالم تم تطعيمه بنجاح ضد كوفيد 19، ووفقا لتقرير لصحيفة daily star البريطانية وافق ديفيد راش ، الذي يدرس علم المناعة في جامعة ماريلاند في بالتيمور، على أن يكون جزءًا من تجربة أجريت في مايو، حيث شهد المشاركون إعطاء لقاح تجريبي ضد المرض الذي يدمر العالم حاليًا.

ووفقا للتقرير كان راش أول شخص يتم حقنه باللقاح المحتمل، منذ شهرين وأكد الباحثين أن النتائج واعدة .

موضحا أنه بعد إعطائه جرعة ثانية من اللقاح بدا جسده يتفاعل بشكل جيد، وهومقتنع الآن بأنه مُلقح ضد فيروس كورونا لكنه لن يعرف على وجه اليقين حتى يتم اختباره في أكتوبر.

قائلا "على الرغم من أني كنت في مجموعة الجرعات المنخفضة، فقد ولدت أجسامًا مضادة لفيروس كورونا أعلى من المستويات التي تظهر في عينات مرضى كوفيد 19" مضيفا" إنه أمر مثير في الوعد بلقاح بحلول العام المقبل وعودة الحياة إلى مظهر طبيعي."

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وأوضح أستاذ في جامعة أكسفورد إن هناك "فرصة ضئيلة" لإثبات فعالية لقاح فيروس كورونا المحتمل، على الرغم من اعتقاده بأنه محصن ، يعد راش بأنه لن يتجول "يلعق مقابض الأبواب" لإثبات ذلك ، وسيستمر في ارتداء القناع والحفاظ على الابتعاد الاجتماعي.

تم إنتاج اللقاح المستخدم في التجربة من قبل شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Pfizer مع شركة BioNTech الألمانية ، وتقول الشركات أن التجربة تبدو ناجحة حتى الآن.

ينتج المشاركون أجسامًا مضادة بمعدل أعلى أو متساوٍ مثل أولئك الذين أصيبوا بكوفيد 19 واستعادوا عافيته، تتسابق شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح فيروس كورونا ، إذا ثبت نجاحه ، فسوف يقوم المصنعون بإنتاج اللقاح بكميات كبيرة مع توقع 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020.

تتسابق شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح منذ الأيام الأولى لوباء الفيروس التاجي ، لكن الطفرات في الفيروس يمكن أن تجعله غير فعال.