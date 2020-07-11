شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:انتقال كورونا عبر الهواء مصدر قلق والرذاذ هو أكثر طرق العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لوباء فيروس كورونا " COVID-19 " بمنظمة الصحة العالمية، إن انتقال فيروس كورونا التاجي الجديد المحمول جوا كان دائما مصدر قلق، ولكن يبدو أن القطرات هي أكثر طرق العدوى شيوعا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأضافت خبيرة منظمة الصحة العالمية: "يعد انتقال فيروس كورونا من خلال الجو، أحد طرق النقل التي كنا نشعر بالقلق بشأنها منذ البداية، خاصة في أماكن الرعاية الصحية، حيث نعلم أن هذه القطرات يمكن أن تتطاير، مما يعني أنها يمكن أن تبقى في الهواء لفترة أطول.

وأوضحت الوكالة ، لقد أصدرت منظمة الصحة العالمية، مبادئ توجيهية جديدة بشأن انتقال فيروس كورونا التاجي يوم الخميس، وأقرت ببعض الطرق عن انتقاله عن طريق الجو، وهو طريق لا يمكن حظره عن طريق المباعدة الاجتماعية الشائعة الآن في جميع أنحاء العالم.

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وعلى صعيد آخر، قال الدكتور مايك رايان رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إنه من غير المرجح القضاء على فيروس كورونا الجديد.

وقال في مؤتمر صحفي على الإنترنت من جنيف، مساء أمس الجمعة "في الوضع الحالي، من غير المحتمل أن نتمكن من القضاء على هذا الفيروس.

وأضاف، إنه من خلال معرفة طرق العدوى، يمكن للعالم أن "يتجنب الأسوأ من حدوث موجة ثانية ونضطر إلى التحرك إلى الوراء من حيث العودة إلى الإغلاق.