ارتفاع السكر في الدم يزيد خطر الوفاة بكورونا

السبت 11 يوليه 2020

أظهرت دراسة صينية أن المرضى الذين تسجل لديهم معدلات مرتفعة من السكر في الدم يواجهون خطرا مضاعفا بالوفاة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها علماء أن المرضى الذين يسجلون معدلات عالية من السكر في الدم من دون تشخيص إصابتهم بالسكري، يواجهون خطرا أكبر بالموت من (كوفيد-19)، وفقا للدراسة التي نشرت، السبت، في مجلة "ديابيتولوجيا".

وحلل الباحثون معدلات الوفيات لـ605 مرضى بـ(كوفيد-19) في مستشفيين في مدينة ووهان الصينية.

وكتب هؤلاء أن معدلات السكر المرتفعة في الدم "مرتبطة" بمعزل عن كل العوامل الأخرى بازدياد خطر الوفاة والمضاعفات جراء (كوفيد-19).

وقد استند معدو الدراسة إلى بحوث سابقة أجريت على مرضى السكري، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وفي فرنسا، قضى مريض من كل 10 مصابين بـ(كوفيد-19) يعانون أيضا من السكري، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة لدى المصابين بالفيروس من غير مرضى السكري، وفق ما أظهرت دراسة أخرى نشرتها المجلة عينها في مايو/أيار الماضي.

ولا يزال سبب ازدياد معدلات الوفاة لدى مرضى كورونا جراء السكري غير مؤكد.

وقال الباحثون في الدراسة إن تخثر الدم والتفاعل المفرط لجهاز المناعة قد يكون له دور في هذا الموضوع.

ودعا معدو الدراسة المستشفيات إلى إجراء فحوص لجميع مرضى (كوفيد-19) لمعرفة مستويات السكر لديهم، خلافا للتوصيات بحصر ذلك بالمرضى المثبتة إصابتهم بالسكري.

فيما قال أستاذ علوم الأيض في جامعة جلاسكو نافيد ستار "إنه تقرير جيد لكنه يتماشى تماما مع التوقعات".

وأضاف الباحث غير المشارك بالدراسة "ما لا يمكن للباحثين تأكيده هو ما إذا كان الاستهداف المتفاوت لمستويات السكر في الدم لدى المرضى يقود إلى فروق في النتائج".