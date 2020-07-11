كورونا حول العالم.. 69 ألف إصابة في أمريكا ومخاوف من موجة ثانية بأستراليا

توفي 562 ألفا و889 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 12 مليونا و631 ألفا و067 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 7 ملايين و366 ألفا و491 مصابا، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

69 ألف إصابة جديدة في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت أيضاً ثماني ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية هي ألاسكا وجورجيا وايداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن .

وسجلت فلوريدا، وهي واحدة من أشد الولايات تضرراً بالوباء، 92 وفاة و11433 إصابة جديدة، فضلاً عن تسجيل 7 آلاف مريض بالمستشفيات.

ويزيد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة على ثلاثة ملايين حالة، وفقا لإحصاء "رويترز".

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فيكتوريا الأسترالية تسجل 216 إصابة.. وتحذر من الأسوأ

سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية، وهي ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، محذرة من ارتفاع الإصابات في الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلانها العزل العام لمدة ستة أسابيع.

وفرضت الولاية العزل العام في عاصمتها ملبورن قبل أيام وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس نتيجة انتقال العدوى محلياً.





378 إصابة جديدة في ألمانيا

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 378 حالة ليبلغ إجمالي الإصابات بالبلاد 198556.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع 6 حالات إلى 9060 في المجمل.



