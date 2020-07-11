شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة القلب المكسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف بحث حديث ارتفاعا ملحوظا في "متلازمة القلب المكسور" بين بعض المرضى في مستشفي أوهايو، الذين ليس لديهم فيروس تاجي جديد ، مما يشير إلى أن الضغوطات الاجتماعية والبدنية والاقتصادية تسبب خسائر مادية.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" ، فإن اعتلال عضلة القلب الناجم عن الإجهاد ، والذي يُطلق عليه غالبًا "متلازمة القلب المكسورة" يُظهر على أنه نوبة قلبية ، ولكن لا يمثل انسدادًا في مجرى الدم ولكنه ناتج عن أحداث مرهقة.

يمكن أن تكون المتلازمة مميتة، ولكن المرضى يتعافون عادةً في غضون أسابيع أو أيام، ونعرض فى التقرير التالى ما تريد معرفته عن متلازمة القلب المكسور.



س : ما هي متلازمة القلب المكسورج : يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من "متلازمة القلب المكسور"، ويمكن أن تكون هذه المتلازمة ناتجة في بعض الأحيان عن الشعور باليأس في الحب، أو الابتعاد عن شخص محبوب أو تلقي أخبار سيئة. س : ما هي متلازمة القلب المكسورج : يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من "متلازمة القلب المكسور"، ويمكن أن تكون هذه المتلازمة ناتجة في بعض الأحيان عن الشعور باليأس في الحب، أو الابتعاد عن شخص محبوب أو تلقي أخبار سيئة.

ووفقا للخبراء ، فإنه يؤثر على النساء أكثر بكثير من الرجال، وفي هذا ، يتم إضعاف جزء من القلب مؤقتًا عند حدوث الصدمة. تسترخي عضلة القلب ، وتبدأ قدرة القلب على الضخ في التلاشي.

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س : ما هى أعراض متلازمة القلب المكسور س : ما هى أعراض متلازمة القلب المكسور

ج : أعراضه تشبه إلى حد بعيد أعراض النوبة القلبية، ومن بين الأعراض " الآلام الشديدة في الصدر والرقبة والذراع اليسرى وضيق التنفس والشعور بالتقيؤ والدوار وانخفاض ضغط الدم".

في كثير من الأحيان ، لا يفهم الناس ما إذا كانت هذه الأعراض ناتجة عن نوبة قلبية أو متلازمة القلب المكسور، وإذا رأى أي شخص أو صديق في منزلك شيئًا مثل هذا ، فقم باصطحابه إلى المستشفى دون تأخير.



س : ما هو علاج متلازمة القلب المكسور؟كشفت دراسة أن متلازمة القلب المكسور تحدث غالبًا عندما تعاني من التوتر والأحداث العاطفية، وعندما يقع شخص ما تحت الكثير من الإجهاد بسبب انفصال أحد أحبائه أو حسرة القلب في الحب ، يتم إطلاق الهرمونات التي تزيد من الضغط أكثر ، مما يؤدي إلى متلازمة القلب المكسور .العلاج مشابه للنوبة القلبية، ومع ذلك ، يجب على المريض البقاء في المستشفى حتى يتعافى. س : ما هو علاج متلازمة القلب المكسور؟كشفت دراسة أن متلازمة القلب المكسور تحدث غالبًا عندما تعاني من التوتر والأحداث العاطفية، وعندما يقع شخص ما تحت الكثير من الإجهاد بسبب انفصال أحد أحبائه أو حسرة القلب في الحب ، يتم إطلاق الهرمونات التي تزيد من الضغط أكثر ، مما يؤدي إلى متلازمة القلب المكسور .العلاج مشابه للنوبة القلبية، ومع ذلك ، يجب على المريض البقاء في المستشفى حتى يتعافى.





س : كيفية الوقاية من متلازمة القلب المكسور؟حافظ على نفسك خالية من الإجهاد لتجنب متلازمة القلب المكسورة. لا تضع أي شيء في القلب. لا تحزن! اضحك وابتسم وتحدث مع أصدقائك. من المؤسف أن تحطم حسرة أو أحد أحبائك ، ولكن لا تدع هذا الحزن يسيطر عليك لعدة أيام. تعرف عليه في الوقت المناسب ، وقم بإزالة التوتر من حياتك.