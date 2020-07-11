«كورونا» قد يصيب القلب أيضاً

السبت 11 يوليه 2020

كشفت دراسة ألمانية حديثة عن أن فيروس «كورونا» المستجد من الممكن أن يصيب القلب أيضاً.



وقال المشرف على الدراسة التي أجراها المستشفى الجامعي «هامبورج-غبندورف»، ديرك فيسترمان، أمس في هامبورج، إن «كورونا» من الممكن أن يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها. وأضاف أنه قادر أيضاً على تغيير النشاط الجيني لخلايا القلب المصابة.

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وفي المقابل، لم توضح الدراسة ما إذا كان لذلك تأثيرات على المسار المرضي لمرضى القلب.

وجاء في بيان للمستشفى أن النشاط المتغير للجينات في خلايا القلب من الممكن أن يكون له عواقب طويلة المدى على صحة المصابين. وأكدت الدراسة ضرورة إجراء فحوصات على مرضى «كورونا» الأحياء في المستقبل. وأجرت المستشفى الدراسة على 39 مريض قلب متوفى عقب إصابتهم بالفيروس، وكان متوسط أعمارهم 85 عاماً.