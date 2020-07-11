شكرا لقرائتكم خبر عن السعال عرض لعدة حالات مرضية منها فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال يمكن أن يكون من أعراض عدد من الحالات المرضية المختلفة، ومعظمها غير ضار، تحدث نوبة السعال إما عن طريق السعال الحاد الذي يظهر فجأة ويستمر لبضعة أسابيع أو سعال مزمن يستمر عادة لأكثر من 8 أسابيع، في معظم الأحيان ، أفضل طريقة لعلاج نوبة السعال هي علاج السبب الأساسي للسعال، بحسب موقع "تايمز أوف انديا".

اسباب السعال الحاد

-فيروس كورونا

في هذه الأوقات، يمكن أن يكون السبب الأكثر شيوعًا للسعال الجاف هو الفيروس التاجي الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 هي السعال الجاف والحمى وضيق التنفس إذا بدأت تعاني من أي من الأعراض ، فأنت بحاجة إلى عزل نفسك لوقف انتشار المرض أكثر.

-التهابات الجهاز التنفسي العلوي

تسمى العدوى الفيروسية أو البكتيرية في الجيوب الأنفية أو البلعوم أو الحنجرة أو الأنف بالتهاب الجهاز التنفسي العلوي. تشمل الأعراض الشائعة لها السعال والصداع واحتقان الأنف والعطس والضغط حول الوجه وربما أيضًا حمى منخفضة الدرجة.

-عدوى الجهاز التنفسي السفلي

هذا يؤثر على الشعب الهوائية في الرئتين يعد كل من التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي أنواعًا من عدوى الجهاز التنفسي السفلي أكثر أعراض التهاب الشعب الهوائية شيوعًا هو السعال الجاف أو قد ينتج السعال المنتج مخاطًا أخضر أو ​​أصفر أو دموي قليلاً.

تشمل الأعراض أيضًا التهابًا في الحلق وألمًا بالصدر وأزيزًا وأوجاعًا في الرأس والجسم. من ناحية أخرى ، يعد الالتهاب الرئوي عدوى في الرئتين ويمكن أن يتشابه نفس الأعراض تقريبًا.

استنشاق مادة تسبب تهيج الجهاز التنفسي

Advertisements

يمكن أن يسبب عدد من المهيجات، عند استنشاقها ، نوبة سعال. وتشمل هذه المهيّجات دخان السجائر والعطور والأبخرة.

أسباب السعال المزمن

-الربو

حالة مزمنة تسبب التهاب وتضيق الشعب الهوائية هذا يجعل من الصعب تنفس الهواء ، وبالتالي يسبب صعوبات في التنفس وسعال قد يعاني المرضى أيضًا من الصفير وضيق في الصدر وضيق في التنفس. على الرغم من عدم وجود علاج للربو ، يمكن علاج الحالة وإدارتها.

-مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

يشير إلى مجموعة من حالات الرئة المزمنة التي تعوق تدفق الهواء تصبح المسالك الهوائية ملتهبة وسميكة ويمكن أن يتسبب في تلف أنسجة الرئة تشمل الأعراض السعال المزمن وضيق التنفس والصفير.

منع نوبة السعال

الخطوة الأولى هي تحديد السبب الأساسي للسعال يحتاج الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) إلى علاجات طبية للتحكم في الأعراض. يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والذين يصادفون المهيجات التي تسبب السعال إلى تناول مضادات الهيستامين التي تثبط رد فعل الجسم المناعي.

بخلاف الأدوية ، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل لمنع نوبة السعال وتشمل هذه شرب الكثير من الماء الماء الساخن والعسل علاج جيد للسعال.

يمكنك أيضًا تناول أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية مثل قطرات السعال والشراب.

يساعد استخدام مرطب الهواء في المنزل أيضًا في علاج السعال تعمل هذه الطرق بشكل مثالي عندما يكون سبب السعال هو جفاف وتهيج الحلق.