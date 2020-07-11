شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بالاكزيما فى المراحل العمرية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأكزيما هي حالة تصبح فيها بقع الجلد ملتهبة وحكة وحمراء ومتشققة وخشنة.قد تحدث البثور في بعض الأحيان، تُستخدم كلمة "الأكزيما" أيضًا على وجه التحديد للتحدث عن التهاب الجلد التأتبي ، وهو أكثر أنواع الأكزيما شيوعًا.

ويقدم التقرير التالى معلومات عن ما هى الاكزيما واعراض الاصابه بها والأسباب ورائها وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday الطبي

حقائق سريعة عن الأكزيما

- يمكن أن تسبب بعض الأطعمة أعراضًا ، مثل المكسرات ومنتجات الألبان.

- تختلف الأعراض حسب عمر الشخص المصاب بالأكزيما ، ولكنها غالبًا ما تشمل بقع متقشرة ومثيرة للحكة في الجلد.

- يمكن أن تتسبب الأكزيما أيضًا في العوامل البيئية مثل الدخان وحبوب اللقاح ومع ذلك ، فإن الأكزيما ليست حالة قابلة للشفاء.

- يركز العلاج على شفاء الجلد التالف وتخفيف الأعراض لا يوجد حتى الآن علاج كامل للإكزيما ، ولكن يمكن التحكم في الأعراض.

- الأكزيما ليست حالة معدية.

اعراض الاصابه بالاكزيما

يمكن أن تسبب الأكزيما طفحًا جلديًا وحكة، وتختلف أعراض التهاب الجلد التأتبي ، اعتمادًا على عمر الشخص المصاب بالحالة، يحدث التهاب الجلد التحسسي عادة عند الرضع ، مع ظهور بقع جافة ومتقشرة على الجلد غالبًا ما تسبب هذه البقع حكة شديدة.

يصاب معظم الناس بالتهاب الجلد التأتبي قبل سن 5 سنواتلا يزال نصف أولئك الذين يصابون بالحالة في مرحلة الطفولة يعانون من أعراض عند البالغين ومع ذلك ، غالبًا ما تختلف هذه الأعراض عن تلك التي يعاني منها الأطفال.

غالبًا ما يمر الأشخاص المصابون بهذه الحالة بفترات زمنية حيث تتفاقم أعراضهم أو تزداد سوءًا ، تليها فترات زمنية تتحسن فيها الأعراض أو تزول.

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الأعراض عند الرضع أقل من 2 سنة

تظهر الطفح الجلدي عادة على فروة الرأس والخدين، عادة ما تتفجر الطفح الجلدي قبل تسريب السوائل، يمكن أن تسبب الطفح الجلدي حكة شديدة هذا قد يتعارض مع النوم فرك وخدش مستمر يمكن أن يؤدي إلى التهابات الجلد.

الأعراض لدى الأطفال بعمر سنتين حتى سن البلوغ

تظهر الطفح الجلدي عادة خلف تجاعيد المرفقين أو الركبتين، كما أنها شائعة في الرقبة والمعصمين والكاحلين والتجعد بين الأرداف والساقين.

بمرور الوقت ، يمكن أن تحدث الأعراض التالية:

يمكن أن تصبح الطفرات وعرة، يمكن للطفح أن يفتح أو يصبح أغمق في اللون.

يمكن أن تتكاثف الطفح الجلدي في عملية تعرف بالتشنح يمكن أن تتطور الطفح الجلدي بعد ذلك إلى عقدة وحكة دائمة.

الأعراض عند البالغين

تظهر الطفح الجلدي عادة في تجاعيد المرفقين أو الركبتين أو في قفا الرقبة، الطفح الجلدي يغطي معظم الجسم، يمكن أن تظهر الطفح الجلدي بشكل خاص على الرقبة والوجه وحول العينين، يمكن أن تسبب الطفح الجلدي البشرة الجافة جدًا، يمكن أن تسبب الطفح الجلدي حكة دائمة، الطفح الجلدي لدى البالغين أكثر تقشرًا من تلك التي تحدث عند الأطفال، يؤدى الطفح الجلدي إلى التهابات الجلد.

البالغين الذين أصيبوا بالتهاب الجلد التأتبي عندما كان طفلاً ولكن لم يعودوا يعانون من هذه الحالة ، فقد يعانون من جفاف الجلد أو تهيجه بسهولة وإكزيما اليد ومشاكل العين.

يعتمد مظهر الجلد المصاب بالتهاب الجلد التأتبي على مقدار خدش الشخص وما إذا كان الجلد مصابًا الخدش والفرك يزيد من تهيج الجلد ويزيد الالتهاب ويزيد من الحكة.

طرق علاج الاكزيما

يمكن أن يساعد ترطيب البشرة بانتظام في علاج الأكزيما ولكن لا يوجد لها علاج حتى الآن ويهدف علاج الحالة إلى شفاء الجلد المصاب ومنع اندلاع الأعراض، بالنسبة لبعض الناس ، تختفي الأكزيما بمرور الوقت. بالنسبة للآخرين ، لا تزال حالة مدى الحياة.

هناك العديد من الأشياء التي يمكن للأشخاص المصابين بالأكزيما القيام بها لدعم صحة الجلد وتخفيف الأعراض مثل أخذ حمامات فاترة، وضع مرطب في غضون 3 دقائق من الاستحمام "لترطيب" الجلد، ترطيب كل يوم، ارتداء الأقمشة القطنية والناعمة وتجنب الألياف الخشنة والملابس الضيقة، باستخدام صابون لطيف أو منظف غير صابون عند الغسيل، تجفيف الهواء أو تجفيف الجلد بلطف بمنشفة ، بدلاً من فرك الجلد الجاف بعد الاستحمام، تجنب التغيرات السريعة في درجة الحرارة والأنشطة التي تجعلك تتعرق.