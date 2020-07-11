شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب تفشى الفيروس التاجى فى بريطانيا عن باقى الدول الأوروبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا بريطانيا هى الاكثر ضررا من الفيروس التاجى عن باقى الدول الأوربية؟، هو السؤال الذى سأله الكثيرون، وقالت صحيفة ديلى ميل إنه قد تكون بريطانيا قد تضررت بشدة من مرض كوفيد 19 أكثر من الدول الأوروبية الأخرى لأنها تجنبت تفشى الأنفلونزا السيئة فى موسمى الشتاء الماضيين .

ويقول الباحثون إن الأنفلونزا تقتل نفس المجموعات من الناس مثل الفيروس التاجي ، حيث يشكل كلا المرضين أكبر خطر على كبار السن والذين يعانون من حالات كامنة.

أظهرت البيانات اتجاهاً واضحاً بين مواسم الأنفلونزا الأقل شدة وارتفاع معدلات الوفيات بالفيروس التاجي ، حيث نجت بلجيكا بشكل طفيف من الأنفلونزا لكنها تعرضت للضرب بواسطة Covid-19..

عانت إنجلترا من ثاني أسوأ معدل للوفيات التاجية في 32 دولة أوروبية تم تحليلها ، بعد تحمل مواسم بسيطة من الأنفلونزا خلال العامين الماضيين، تظهر إحصاءات الصحة العامة في إنجلترا أن حوالي 20000 حالة وفاة زائدة لأي سبب يحدث فوق المتوسط ​​- تحدث بسبب الأنفلونزا كل عام.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور كريس هوب ، الذي ادعى أن البيانات أظهرت أن موسم 2019/20 كان `` معتدلاً للغاية '' ، لكن تم تسجيل 1700 حالة وفاة إضافية فقط خلال تفشي المرض 2018/19.

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وهذا يعني أن أكثر من 30.000 شخص في إنجلترا وحدها كانوا على قيد الحياة في بداية جائحة Covid-19 الذين كان من المتوقع أن يموتوا في موسمي الأنفلونزا السابقين.

وأضاف الدكتور هوب ، خبير نماذج السياسات ، أن هؤلاء الأشخاص من المحتمل أن يكونوا مسنين في الغالب وبصحة سيئة - وهما عاملان معروفان لخطر الإصابة بالفيروس التاجي.

تُظهر البيانات الواردة من الهيئات الإحصائية أن ما يقرب من 90 في المائة من جميع ضحايا الفيروس التاجي المؤكد والمشتبه بهم في إنجلترا وويلز تجاوزوا 65 عامًا.

استخدمت الدراسة ، التي لم تنشر بعد في مجلة أكاديمية ، بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بشأن شدة الإنفلونزا في 32 دولة أوروبية.

تصنف هيئة الاتحاد الأوروبي شدة الإنفلونزا على أنها درجة تتراوح بين واحد وأربعة. ويستند الرقم إلى مدى إصابة كل بلد بالأنفلونزا، ثم تم منح البلدان درجة إجمالية على مدار 35 أسبوعًا في كل من الفاشيات السنوية - ثم تم وضع المتوسط ​​واستخدامه في البحث.