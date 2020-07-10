ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هدف جديد يشعل المنافسة

قبل 4 جولات فقط من النهاية، تشتعل المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتنافس عدد كبير من اللاعبين، من بينهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول.



وكان صلاح سجل هدفين الأربعاء، ليرتقي للمركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا، قبل أن يسجل داني إنجز لاعب ساوثهامبتون هدفا الخميس ليشعل المنافسة من جديد.

وبات إنجز يحمل نفس عدد الأهداف الذي سجلها صلاح في الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتصدر القائمة جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 22 هدفا، متفوقا بهدفين على الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج نجم أرسنال، وشريك صلاح في لقب الموسم الماضي.

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ويأمل الفرعون المصري في دخول تاريخ المسابقة، بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة تواليا، وهو الإنجاز الذي لم يسبقه إليه سوى الإنجليزي آلان شيرار نجم بلاكبيرن روفروز ونيوكاسل يونايتد السابق، والفرنسي تيري هنري نجم أرسنال السابق.

صلاح توج هدافا للدوري الإنجليزي في آخر موسمين، حيث سجل 32 هدفا في 2017-2018 احتل بها الصدارة منفردا، قبل أن يشاركه زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال اللقب الموسم الماضي برصيد 22 هدفا لكل منهم.

ويتجدد صراع الهداف بانطلاق الجولة الـ35 من المسابقة السبت المقبل، حيث يلتقي صلاح وفريقه ليفربول منافسه بيرنلي، ويحل أرسنال ضيفا على توتنهام الأحد، ويستضيف بورنموث فريق ليستر سيتي في اليوم ذاته، ويحل ساوثهامبتون ضيفا على مانشستر يونايتد الإثنين.