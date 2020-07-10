شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث نقاط ساخنة جديدة ببريطانيا ترتفع بها إصابات كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الانخفاض الحاد في معدل الإصابة في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، تم إدراج ثلاث مناطق جديدة في قائمة المناطق العشرة الأكثر تضررًا، حيث يرتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا وفقا لتقرير لموقع DAILY STAR البريطاني.

وتكشف البيانات الجديدة المثيرة للقلق عن ثلاث مدن أخرى مع ارتفاع عدوى فيروس كورونا على الرغم من أن ليستر لا تزال في القمة، وكشفت منظمة الصحة العامة في إنجلترا عن معلومات تظهر عدد الإصابات في ارتفاع في قائمة من 10 مناطق الأكثر تضررا، وارتفع معدل الإصابة بـكوفيد 19 في الارتفاع في Blackburn و Bedford و Peterborough، يأتي هذا على الرغم من الانخفاض الحاد في الحالات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ويوجد لدى ليستر ، التي أُعيد إغلاقها الأسبوع الماضي ، 116 حالة لكل 100 ألف شخص.

وتشير بيانات جديدة صدرت في وقت سابق اليوم عن دراسة Covid Symptom Study ، وهو تطبيق يتتبع الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا في المملكة المتحدة ، إلى أن 23.042 بريطانيًا مصابون حاليًا بالفيروس.

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تظهر أحدث الأرقام في التطبيق أن ميدلاندز لديها 6556 حالة إصابة بكورونا متوقعة مقارنة بـ2554 في شمال غرب إنجلترا، وهو ما يحذر بالإغلاق الثاني حيث تم إطلاق 10 مناطق أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا.

ويحذر العلماء في كينجز كوليدج لندن ، الذين يقفون وراء الدراسة ، من أن الحالات توقفت في الأسبوع الماضي عن التراجع.

قال أستاذ علم الأوبئة تيم سبيكتور من كينجز كوليدج لندن: "من المخيب للآمال أن نرى أن عدد الحالات اليومية الجديدة لم يعد ينخفض ​​كما كان في الأسابيع السابقة ، فقد يكون هذا خطأ مؤقتًا أو بسبب سهولة الإغلاق و كمية التواصل الاجتماعي تتزايد ببطء.