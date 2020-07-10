شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة سريرية جديدة لتقييم فعالية بلازما النقاهة لمنع فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى الآن، لا يوجد سوى علاج واحد معتمد لـ COVID-19 ، وهو المرض الذي يسببه الفيروس التاجي كورونا المستجد، والعديد من الأدوية التجريبية أو المعاد استخدامها هي قيد التحقيق .وأطلق باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، وصحة جامعة كاليفورنيا في سان دييجو تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية بلازما النقاهة (CP) لمنع COVID-19 بعد التعرض المعروف للفيروس.

يشمل علاج بلازما النقاهة، حقن المرضى بالأجسام المضادة المستخرجة من دم المتبرعين الذين تعافوا بنجاح من COVID-19 ، على أمل أن تقوي الدفعة الناتجة إلى أجهزتهم المناعية من طولها وتقلل من شدة المرض.

ووفقا لموقع الجامعة، تعد تجربة جامعة كاليفورنيا في سان دييغو جزءًا من جهد وطني أكبر وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والهدف من ذلك هو إنشاء شبكة من المستشفيات وبنوك الدم التي تجمع وتعزل وتجهز وتختبر ما إذا كانت البلازما من الناجين من COVID-19 لها قيمة علاجية ووقائية، ويتم تنسيق التجربة الوطنية من قبل جامعة جونز هوبكنز وبرعاية المعهد الوطني للصحة من خلال وزارة الدفاع.



بلازما النقاهة

قبل ظهور المضادات الحيوية ، كان يستخدم العلاج ببلازما النقاهة، لمنع وعلاج مجموعة من الالتهابات البكتيرية والفيروسية ، بما في ذلك الدفتيريا والحمى القرمزية والسعال الديكي.

تم استخدامه خلال جائحة الإنفلونزا عام 1918 مع تأثير جيد تم الإبلاغ عنه، وبشكل عام ، أثبت علاج البلازما أنه آمن ، لكن فعاليته اختلفت مع المرض وبين الأفراد.

وأظهرت دراسات علاجات بلازما النقاهة، لمرض الالتهاب الرئوي الحاد (SARS) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) وأنفلونزا H1N1 لعام 2009 انخفاضًا ملحوظًا في معدل الوفيات (مقارنة مع العلاج الوهمي أو عدم العلاج) .

في 13 أبريل ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) إرشادات بحثية لتقييم بلازما النقاهة، كعلاج محتمل لـ COVID-19 ويبحث الصليب الأحمر الأمريكي حاليًا عن متبرعين بلازما الدم الذين تعافوا تمامًا من عدوى فيروسات تاجية جديدة.

البلازما هي الجزء السائل من الدم الذي يحمل مكونات الدم في جميع أنحاء الجسم ، مثل خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية والأملاح والإنزيمات.

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كما أنه يحتوي على البروتينات والأجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي للجسم لصد مسببات الأمراض الغازية ، مثل فيروس كورونا.

للتأهل كمتبرع بالبلازما لمرضى COVID-19 ، يجب أن يكون عمر المتبرعين 17 عامًا على الأقل ويزن 110 رطلاً ؛ أن تكون بصحة جيدة ؛ ولديهم تشخيص مسبق وموثق لـ COVID-19 ولكنهم الآن خاليون من الأعراض ويتعافون تمامًا.

ستجلب التجربة السريرية لجامعة كاليفورنيا سان دييغو الصحية ما مجموعه 487 مشاركًا مؤهلاً للدراسة، وذلك وفقا لتقرير موقع " health.ucsd"

تشمل معايير التأهل للمشاركة عاملًا عالي الخطورة ، مثل العمر أو حالة كامنة ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري أو ضعف الرئة الحالي أو العمل كعامل رعاية صحية ؛ التعرض المعروف لـ SARS-CoV-2 ؛ واختبار تشخيص سلبي لـ PCR لا يظهر أي عدوى حالية.

في حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد ، يبدو أن جهاز المناعة البشري يبدأ في إنتاج الأجسام المضادة للمرض بعد خمسة إلى 10 أيام من الإصابة الأولية.

ترتبط الأجسام المضادة بالفيروس التاجي المستهدف ، مما يمنعها من الالتصاق بخلايا جديدة وبدء إنتاج المزيد من الجسيمات الفيروسية.

على مدى أسبوعين أو نحو ذلك ، يزيل الجسم الفيروس ، لكن الأجسام المضادة له (أو مخططات صنعها) باقية. لم يتم تحديد عمق وطول الحصانة اللاحقة.