مشروبات طبيعية بديلة للمسكنات

إذا كنت تعاني من الصداع أو الألم في أي مكان بالجسم يمكنك اللجوء إلى المكونات الطبيعية التي تساعدك على التخلص من الألم قبل اللجوء إلى الدواء.

وتغني بعض أنواع المشروبات الطبيعية عن مسكنات الآلام، وفيما يلي نذكر لكم أهم المشروبات الطبيعية البديلة للمسكنات.



المشروبات الطبيعية البديلة للمسكنات:

عصير الأناناس:





يعد عصير الأناناس من البدائل الجيدة لمسكنات الألم، إذ يحتوي على الخصائص المضادة للالتهابات مما يساعد في تسكين آلام المفاصل، فضلا على أنه يعالج عسر الهضم مما يقلل من ألم البطن، ولهذا ينصح بتناول عصير الأناناس عند الشعور بالألم.

مشروب الزنجبيل والليمون:





أكدت الدراسات أن الزنجبيل ذا فاعلية للتقليل من الألم، إذ يحتوي على مضادات الالتهابات القوية، فضلا على أنه مضاد للحموضة مما يقلل من ألم المفاصل والآلام المرتبطة بالجهاز الهضمي.

ويمكنك تناول مشروب الزنجبيل الطازج من خلال غلي قطعة صغيرة من الزنجبيل وإضافة إليها قطرات من الليمون وتحليته بعسل النحل بعد أن يبرد.

عصير الليمون واللافندر:





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تناول كوب من عصير الليمون المضاف إليه اللافندر يساعد على التخلص من ألم الرأس والصداع، وخصوصاً الناتج عن قلة النوم والشعور بالإرهاق.

وهذا لأن المشروب يحتوي على المواد المضادة للالتهابات مما تساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة، وعليك بتحلية هذا المشروب بعسل النحل.

مشروب الشمر:





غلي كمية من الشمر مع الماء وتناوله يساعد على التخلص من التقلصات وتسكين الألم خصوصا للمرأة في فترة الحيض والألام الناتجة عن الدورة الشهرية لاحتوائه على المركبات الباسطة للعضلات.

أوراق الصفصاف:





غلي أوراق الصفصاف وتصفيتها وتناول الماء الناتج عنها يساعد على التقليل من ألم الرأس وآلام العظام، إذ يحتوي على مادة الساليسين الكيميائية والتي لها تأثير فعال في تسكين الألم وفق ما ذكره موقع "ويب طب".

مشروب المريمية والزعتر :





تناول مشروب ناتج عن غلي أعشاب المريمية والزعتر يساعد على تسكين الألم والتخلص من الالتهابات، فضلا على أنه يحتوي على فوائد متعددة، إذ يساهم في علاج احتقان الأنف عند الإصابة بالأنفلونزا أو البرد، وعليك بتحلية المشروب بعسل النحل للحصول على أفضل النتائج.

مشروب الكركم:





يعد الكركم من بدائل المسكنات الجيدة لاحتوائه على مادة الكركمين، والتي تعتبر من المركبات النشطة المضادة للأكسدة والالتهابات مما يجعل منه وسيلة جيدة للتخفيف من الألم الناتج عن التهابات المفاصل، وألم القولون العصبي، فضلا على أنه يساعد في علاج قرحة المعدة، ويمكنك إضافة الكركم إلى مغلي الزنجبيل أو إضافته لكوب من اللبن.