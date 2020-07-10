شفاء 527 حالة من كورونا في الكويت

سجّلت الكويت 527 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43213.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. قد يهمك ايضا: الكويت تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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