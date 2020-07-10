المغرب تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة ب ، ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 15194، فيما استقر عدد الوفيات في 243 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 11705 بعد تعافي 258 شخصا آخرين. قد يهمك ايضا: الكويت تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين تُسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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