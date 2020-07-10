الكويت تسجل 740 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 740 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة . وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 53580 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 383 حالة وفاة . قد يهمك ايضا: الصحة الجزائرية تسجل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين تُسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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